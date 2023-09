Benzema a quitté cette année le Real Madrid pour Al-Ittihad, dans le championnat saoudien. Une compétition que Cristiano Ronaldo avait été le premier à rejoindre après le Mondial 2022. Le Portugais, quintuple vainqueur du Ballon d'or exilé à Al-Nassr, n'est quant à lui pas nominé.

Son rival historique, l'Argentin Messi, champion du monde et héros de la finale contre la France au Mondial 2022 au Qatar, est favori pour décrocher un huitième Ballon d'Or, malgré son départ à l'été du PSG vers l'Inter Miami et la MLS américaine, nettement moins relevée que les championnats européens. Messi a néanmoins empilé les buts et les passes décisives depuis son arrivée en Floride.

Thibaut Courtois figure lui sur la liste des nominés pour le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien, un trophée qu'il avait remporté l'an dernier.

La cérémonie de remise du Ballon d'or 2023 se déroulera le 30 octobre prochain à Paris.