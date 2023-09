Standard: Alzate vers un nouveau prêt d'une saison, le Colombien attendu à Liège ce mercredi matin

Comme l'écrivait déjà la DH mardi soir, la direction liégeoise a réactivé la piste menant à l'élégant numéro 8 colombien après que ce dernier soit resté à quai à Brighton (où il a encore deux ans de contrat) suite à la clôture des différents marchés européens.

Alzate jouit d'un intérêt en Turquie mais il ne privilégie pas cette piste. Les discussions entre les Rouches et le club anglais avancent dans le bon sens et selon nos informations, il s'agirait à nouveau du même deal que la saison dernière: un prêt d'une saison sans option. Brighton aurait l'occasion de rappeler Alzate en janvier, comme ce fut le cas la saison dernière mais il y a peu de chances qu'ils le fassent puisqu'ils ne comptent plus sur le Colombien.

Les discussions sont tellement bien engagées que Brighton a autorisé Steven Alzate à se rendre en Belgique. Le numéro 8, qui est clairement la pièce manquante du puzzle, est attendu ce mercredi matin à Liège.