Zeno Debast ne pense plus au PSV : “C’était peut-être le bon moment pour un transfert, mais rester à Anderlecht n’est pas un échec”

Zeno Debast a joint l’utile à l’agréable. Grand amateur de tatouages, le Bruxellois a récemment fait inscrire le mot “patience” sur sa main gauche. Un rappel pour l’éternité. Un mantra qui prend tout son sens dans cet été lourd qui aurait pu le voir quitter Anderlecht, à bientôt 20 ans. Mais les planètes ne se sont pas alignées. Alors il a regardé sa main et tourné la page, prêt à rapidement en écrire une nouvelle. Plus belle encore que son éclosion rapide dans le club de son cœur. Et peut-être décisive, cette saison, avec un Anderlecht renforcé et des Diables rouges en mutation qu’il espère accompagner à l’Euro 2024. Car tout vient à point à qui sait attendre. Mais c’aurait été trop long à tatouer.