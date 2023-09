Diables rouges : comment expliquer le retour au premier plan de De Ketelaere ? “Il n’avait pas perdu ses qualités”

“Timoré” à Milan

”Quand le Milan AC a acheté De Ketelaere, la moitié de l’Europe voulait le recruter, raconte Gasperini, le coach de l’Atalanta. Il a vécu une saison difficile, mais il a pris de l’expérience dans un grand club et auprès d’un grand coach (NdlR : Stefano Pioli). Nous croyons beaucoup en lui à l’Atalanta et ce sera positif pour sa confiance.”

Un dernier mot important pour le Brugeois de 22 ans. “Il est arrivé au Milan AC avec l’étiquette du phénomène à 30 millions que toute l’Europe s’arrachait, confirme Mario Innaurato, consultant pour Eleven DAZN. Et pourtant, il n’a jamais eu la confiance totale de Pioli. Les conditions n’étaient pas simples : un vestiaire qui ne parle qu’italien, une compétition relevée et la pression inhérente au statut du Milan.”

Ses mauvais débuts l’ont plongé dans un cercle vicieux. “Tu ne marques pas, tu joues moins bien et tu te bloques”, résume Innaurato qui se souvient d’un joueur “timoré” sur les pelouses italiennes.

Juste une question de confiance

Les réseaux sociaux sont le miroir de l’état d’esprit de la génération Z. Charles De Ketelaere a récemment ajouté des photos avec ses amis et sa compagne sur Instagram. Un geste peu commun de la part de ce grand discret. Il témoigne d’un certain épanouissement depuis son arrivée à l’Atalanta Bergame cet été.

“C’est là qu’on voit que les détails peuvent tout changer, explique l’ancien préparateur physique entre autres des Diables rouges. Il a marqué sur l’une de ses premières touches de balle. Tu as directement senti qu’il était parti.”

Innaurato en revient à la confiance comme explication principale. “Des échos que j’avais de lui à Milan et de ce que je pouvais voir, De Ketelaere n’a pas perdu ses qualités de joueurs lors de son passage là-bas. Il est juste dans un contexte plus favorable depuis qu’il est à Bergame. Autant au niveau du football que de la pression autour du club. Il a déjà accumulé plus de crédit ici qu’à Milan. Un moins bon match lui sera plus vite pardonné.”

Tout ce qui lui trottait en tête a soudainement disparu en quelques meilleurs matchs. C’est la beauté du football. Gian Piero Gasperini, son entraîneur, l’a d’ailleurs régulièrement mis en avant dans ses conférences de presse.

Gasperini, le coach dont il avait besoin

Le Mister italien est un cas à part. On dit de lui qu’il vous change un homme. “Il est capable de relancer un joueur en perdition comme peu peuvent le faire, résume Innaurato. C’est l’une de ses caractéristiques principales. Il est dur, exigeant et même usant à la longue mais il sait comment utiliser ses joueurs et notamment les jeunes. Il a commencé comme formateur à la Juventus et a lancé sa carrière à partir de là.”

guillement "Charles est le joueur qui doit nous créer de l'espace."

Gasperini a également pour lui une approche pas comme les autres. Rien n’est fixé dans son esprit car il pense en termes d’apport de chaque joueur plutôt que de position. De Ketelaere a, par exemple, commencé son dernier match à droite de l’attaquant mais a librement été se promener à gauche. “Charles est le joueur qui doit nous créer de l’espace”, a avancé l’entraîneur, résumant ainsi le fait qu’il a certainement mieux cerné le style du Belge que Pioli la saison passée.

Sa place sur le terrain lui convient également mieux. Il joue un peu plus bas et plus excentré qu’à Milan. Face au jeu, il peut mieux utiliser sa capacité à se déplacer entre les lignes. Le système de Milan l’enfermait davantage.

“Le jeu plus direct de l’Atalanta lui convient également mieux. Tactiquement, c’est plus épuré et plus vertical que ce qu’il a connu avant, estime Innaurato. Pioli préfère des joueurs d’infiltration comme Loftus-Cheek ou Kessié à la pointe de son entrejeu. Gasperini aligne plus volontiers des joueurs de ballon comme Papu Gomez à l’époque. De Ketelaere se retrouve plus dans cet ADN de jeu.”