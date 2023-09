"Impressionné" : les premiers mots de Thorgan Hazard, nouvelle recrue d'Anderlecht

"Je suis très heureux de signer avec le RSC Anderlecht. J'avais aussi envie de revenir en Belgique avec ma famille", déclare Thorgan Hazard sur le site du RSCA. "J'ai suivi de près l'évolution du club tout au long de l'été et j'ai été impressionné par le mercato, par la qualité du noyau et par le discours du club. Je voulais vraiment faire partie de ce projet et j'ai hâte d'apprendre à connaître tout le monde et également de redécouvrir le championnat belge", ajoute le Brainois, 12e recrue estival des Mauves.