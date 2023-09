Standard : Le retour d’Alzate clôt deux derniers jours de folie

Harkin a toujours maintenu le contact

Sous contrat à Brighton jusqu’en 2025, Steven Alzate avait la ferme intention de se faire une place, cette saison, dans le noyau de Roberto De Zerbi. Mais le coach italien a rapidement pris la décision de se passer des services du Colombien que le club anglais voulait alors vendre. Un achat que le Standard ne pouvait se permettre compte tenu du prix du joueur (4M €) mais aussi de son salaire en Premier League (200.000€ par mois). Un retour était d’autant plus impensable que des clubs comme Séville, la Fiorentina ou Wolverhampton s’intéressait à l’ancien Standardman. Mais pendant tout ce temps, Fergal Harkin a gardé le contact avec Steven Alzate qui lui avait fait part de son souhait de franchir un cap dans sa carrière.

Steven Alzate, ici face à Chelsea durant la préparation, voulait se faire une place à Brighton. ©2023 Getty Images

Négociations plus compliquées

Mais plus le temps passait, moins Alzate voyait s’offrir à lui des perspectives de départ. Les marchés européens se sont fermé les uns après les autres et l’espoir est revenu à Sclessin où, il faut bien le dire, on a tout fait pour réaliser le même coup que la saison dernière. Mais un an plus tard, les négociations ont été un peu plus compliquées entre les deux parties compte tenu de la volonté première de Brighton de vendre le joueur. Il y avait bien de l’intérêt émanant de la Turquie mais Alzate préférait un retour à Sclessin, dans un environnement qui lui était familier.

Steven Alzate, sans solution, préférait un retour au Standard à un départ en Turquie. ©JIMMY BOLCINA

Il a donc fallu négocier pour le Standard qui, la saison dernière, avait payé le prêt moins de 400.000€ et avait pris une petite partie du salaire à sa charge. Mais face à la volonté du joueur de revenir au Standard, les deux parties ont trouvé, tard, un accord sur un prêt sans option d’achat (avec la possibilité, comme il y a un an, pour Brighton de rappeler le joueur en janvier).

Witsel aurait pu être le gros coup du mercato rouche

Nous vous le révélions ce mercredi en fin de matinée, le Standard a tenté le coup de rapatrier Axel Witsel, plus tôt dans ce mercato. Fergal Harkin a eu un contact avec l’ancien Diable rouge qui entre dans sa dernière année de contrat à l’Atlético Madrid. Flatté, le Liégeois de 34 ans a décliné en précisant qu’il se voyait encore joueur au top niveau européen durant une saison. Les dirigeants liégeois voyaient en lui la personne idéale pour ramener de l’expérience au cœur du jeu. Mais Carl Hoefkens n’en tiendra pas rigueur à ses décideurs de ne pas être parvenus à ramener à Sclessin l’une de ses légendes.

Axel Witsel a été approché par le Standard mais il a décliné. ©AFP or Licensors

Le T1 des Rouches a reçu pas moins de quatre joueurs en deux jours et non des moindres. Hoefkens voulait des gars d’expérience et qui, si possible, connaissaient le championnat. Avec Isaac Hayden, Moussa Djenepo, Kamal Sowah et Steven Alzate, son souhait aura été exaucé. Enfin, le Standard a annoncé, mercredi après-midi, avoir trouvé un accord avec Joachim Van Damme pour la résiliation du contrat du médian de 32 ans.