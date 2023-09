Domenico Tedesco a dévoilé deux postes dans son équipe : “Casteels et Lukaku vont débuter, mais je suis plus nerveux que d’habitude”

Tout le monde s’attend à une victoire facile.

”Moi pas. Je suis plus nerveux que d’habitude. On a gagné 0-3 en Estonie, mais ce n’était pas si facile que ça. L’Azerbaïdjan a perdu 5-0 en Suède, mais avait plus de possession en première mi-temps et aurait pu mener 0-1. La Suède a marqué le 1-0 après un long ballon. C’est vraiment une équipe qui sait jouer au foot. Leur ailier gauche Sheydayev pourrait jouer dans n’importe quelle équipe. La clé sera la mentalité. Avec un bon état d’esprit, on pourra ouvrir la porte.”

Que pensez-vous du terrain ?

”C’est bien qu’on puisse s’y adapter en le découvrant ce vendredi. Et c’est bien qu’on ait déjà vu les vestiaires. J’ai parlé pendant une minute du terrain aux joueurs. Puis, j’ai tourné la page. On peut dépenser beaucoup d’énergie en parlant du terrain. Or, on aura besoin de l’énergie pour gagner ce match. Le terrain ne peut pas être une excuse.”

Comment allez-vous pallier l’absence de De Bruyne ?

”Il n’existe pas de copie de De Bruyne. On devra le remplacer collectivement. Le joueur qui évoluera à sa place, devra jouer avec beaucoup d’intensité et devra choisir le bon moment pour demander le ballon dans les pieds et pour courir en profondeur. Même Manchester City ne sait pas remplacer De Bruyne par un seul joueur.”

Allez-vous tenir compte du temps de jeu des joueurs en club ?

”Ceux qui ont joué beaucoup, ont un avantage. Mais il y en a aussi plusieurs qui ont fait toute la préparation et tous les entraînements, comme Youri Tielemans. Je ne m’inquiète pas pour lui.”