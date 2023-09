Les compos probables pour Azerbaïdjan - Belgique: Trossard, Lukebakio ou… Bakayoko ? (Direct à 15h)

Ce serait plus logique de faire confiance à Leandro Trossard, même s’il n’est pas titulaire à part entière à Arsenal et qu’il n’a pas encore excellé sous Tedesco. Bakayoko, qui a refusé un transfert à Brentford pour 40 millions, est une autre alternative. Mais Trossard a plus le profil pour remplacer Kevin De Bruyne, blessé.

Carrasco, lui, a du rythme dans les jambes. Avant de signer en Arabie saoudite, il était dans l’équipe à l’Atletico. Il est plus fort sur le flanc gauche que dans l’axe.

Onana et Tielemans (pourtant sur le banc à Aston Villa) semblent des certitudes dans l’entrejeu. En défense, la descente en D2 de Leicester ne doit pas trop avoir changé le statut de Wout Faes en équipe nationale. Leicester a 15 sur 15 et Faes n’a pas encore déçu Tedesco.

Côté azéri, la nation compte sur le talent de l’attaquant Sheydayev, qui vient de partir en Thaïlande. Il avait inscrit 23 buts pour Qarabag, la saison passée. Tedesco se méfie de lui.

Les compos probables d'Azerbaïdjan - Belgique :

Suivez la rencontre en direct commenté dès 15h: