Diables rouges : Casteels confirme qu’il est le premier choix de Tedesco

Une confiance malgré la difficulté

Casteels n’a, par le passé, pas eu beaucoup de chance en équipe nationale. Ce match compliqué aurait pu lui faire perdre du crédit aux yeux du sélectionneur mais il s’est extirpé du piège sans trop de problèmes.

guillement Tedesco me connaît mieux que Martinez."

La sérénité qu’il dégage est liée à son statut. Il ne cache pas être plus à l’aise depuis le changement de sélectionneur. “Tedesco me connaît depuis longtemps en Bundesliga, explique Casteels. Il me connaît mieux que Martinez. ”

Le sélectionneur a d’ailleurs annoncé vendredi qu’il avait tranché en faveur de Casteels et qu’il laissait Sels sur le banc. Une marque de confiance qui a permis à Casteels d’aborder sa préparation dans les meilleures conditions.

Quatre arrêts déterminants

Il n’a pas fallu longtemps pour qu’il rentre dans son match. Après une demi-heure, le gardien avait déjà sorti deux ballons très chauds. “j’ai déjà remarqué que je dois, peu importe le match, m’attendre à devoir faire trois ou quatre arrêts. Je m’en suis rendu compte en Coupe d’Allemagne quand nous affrontons des équipes de D4 ou D5 avec Wolfsburg. ”

Ses arrêts les plus compliqués ont été réalisés en première partie de match. “Leur première frappe est un ballon flottant et j’ai repoussé le ballon comme j’ai pu sans pouvoir le mettre sur le côté. ” Ce qui a forcé Arthur Théate à sortir le geste défensif du match sur le rebond.

Il était également attentif sur une tête décroisée qui se dirigeait vers le plafond de son but. “Même Vertonghen (NdlR : au duel avec l’attaquant) a été surpris qu’il la place si bien”, sourit le gardien.

De bons pieds

On retiendra principalement ses parades mais c’est dans son jeu aux pieds qu’il a passé un cap. Lors de ses précédents matchs avec les Diables, il avait eu beaucoup de déchets à la relance (25 % de longues passes réussies contre le pays de Galles, par exemple).

Malgré l’état du terrain, il a fait preuve de beaucoup de justesse en réussissant toutes ses passes courtes et 7 longs ballons sur dix. Une bonne nouvelle pour avoir de la variation et de la précision à la relance.