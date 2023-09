Paul Pogba suspendu provisoirement pour dopage après avoir été contrôlé positif à la testostérone

Décidément, la carrière de Paul Pogba est faite de très haut et de très bas. Surtout ces dernières années. Après le scandale familial, les menaces dont il avait fait l’objet et le déchirement avec sa famille, le joueur a été contrôlé positif à la testostérone. Plusieurs médias italiens avaient relayé l'information et celle-ci a été confirmée par l'agence italienne antidopage, qui a annoncé que le joueur était suspendu à titre provisoire.