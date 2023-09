Pour le Roi, la foi et la liberté : les Diables rouges assurent et rassurent contre l'Estonie

La victoire contre l’Estonie mardi dans un Heysel à moitié vide (24 127 spectateurs) mais sous les yeux du Roi Philippe, doublée à la défaite des Suédois face à l’Autriche, ne laisse plus beaucoup de place au doute. Un succès lors des trois derniers matchs suffira pour être sûr de finir à l’une des deux places qualificatives. Et on doit encore recevoir l’Azerbaïdjan.

Même si Domenico Tedesco s’étranglera en lisant ça, lui qui n’apprécie pas que la presse belge considère le voyage en Allemagne comme acquis depuis le tirage au sort, la qualification n’était pas la question principale mardi.

Pas un luxe d’échapper à la morosité

Ce match contre l’Estonie avait presque des allures de reconquête pour le sélectionneur. Lui qui avait vu ses débuts époustouflants avec les Diables se diluer petit à petit dans une certaine médiocrité.

On voyait naître des doutes, en tout cas une baisse de la foi, après le nul à domicile contre l’Autriche, la victoire laborieuse en Estonie puis l’affreux succès en Azerbaïdjan samedi. Comme si les circonstances atténuantes (la qualité de l’Autriche, la date extrêmement tardive du déplacement en Estonie et la pelouse de Bakou) ne comptaient pas.

Battre les Estoniens, qui ont clairement la tête du cancre de cette poule, ne sera jamais un match référence. Mais les Diables de Tedesco ont amusé le public. Et on a pu voir le pressing intense auquel le coach allemand tient tant. Revoir un plan cohérent et bien appliqué a fait du bien.

Avant une finale pour la première place à Vienne le mois prochain, un vendredi 13, la Belgique et son entraîneur ont pu s’offrir une dose de sérénité. Après la bouderie de Courtois et la blessure de De Bruyne, ce n’est pas un luxe d’échapper à la morosité en pleine période de rentrée.

Doku, sang royal

Il restait quand même un extraterrestre sur le terrain. Le capitaine Lukaku, qui avait troqué son numéro 9 de Bakou pour le 10, a marqué deux fois et a donné une passe décisive à Trossard. Un but en forme de bijou qu’on aurait pu mettre sur la couronne royale.

Il a fallu attendre la 88e minute pour que Doku apparaisse dans la feuille de stats, quand De Ketelaere a conclu une énième provocation balle au pied du joueur de Manchester City pour faire 5-0. Mais l’Anversois de 21 ans se profile de plus en plus comme un cadre incontournable chez les Diables. Le genre de joueur dont on se mettra à un peu plus douter quand il ne sera pas là. Comme Lukaku, Courtois et De Bruyne.

On serait injuste si on n’ajoutait pas Vertonghen dans cette liste VIP. Pour sa 150e cap, il s’est offert un dixième but international. De la tête, comme son neuvième qui avait lancé la remontada face au Japon il y a cinq ans, déjà.

La soirée était belle mardi au Heysel. Le Roi s’est levé cinq fois pour fêter les buts mais aussi deux autres fois pour saluer les sorties de Lukaku puis de Vertonghen. Lui aussi sait qu’on a besoin d’eux.