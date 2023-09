Chez les Diables, Onana et Mangala s’imposent comme le milieu de terrain de l’avenir : “On se comprend super bien”

Le duo Mangala-Onana a impressionné face à l’Estonie. Un jeu d’enfant pour deux joueurs talentueux face à une équipe d’en face assez terne. Le constat va toutefois plus loin car il se passe toujours quelque chose de spécial quand ces deux-là sont alignés de concert.

La présence de Mangala sur le terrain force Onana à changer de rôle. Quand Youri Tielemans est aligné dans l’entrejeu, Onana a davantage de liberté de course et de projection. Tielemans est plus dans le contrôle et reste davantage dans une position plus reculée.

Mangala a un jeu plus en mouvement, fait de replis défensifs et d’infiltrations. En témoignent ses 5 touches de balle dans le rectangle adverse, le troisième meilleur total de l’équipe.

Onana devait faire la sécurité derrière lui pour ne pas laisser filer les adversaires en contre. “Le coach m’a demandé de rester en pointe basse de l’entrejeu, explique Onana. Orel jouait davantage en numéro 8. Sur le terrain, il me soulage et me facilite la tâche.”

Sans Onana, pas de projections de Mangala. Et sans Mangala qui crée de l’espace, pas de rôle de meneur de jeu pour Onana. Le natif de Dakar a été la plaque tournante de l’équipe. Seul Wout Faes a touché plus de ballons que lui.

Onana sait littéralement tout faire. On l’a comparé à Marouane Fellaini pour son impact physique et son volume de jeu. Il possède une qualité de pieds largement supérieure à celle de Big Mo.

Face à l’Estonie, il a joué en meneur de jeu reculé, distribuant le jeu avec une précision chirurgicale : 10 passes progressives réussies avec un taux de réussite de 100 % et 13 passes dans le dernier tiers adverse. Toujours avec 100 % de réussite.

Les deux hommes ont sorti un match plein. Onana tente une explication : “On se comprend super bien avec Orel. On l’a déjà prouvé en Allemagne où nous avions bien combiné. On s’est bien trouvé. Je m’entends bien avec lui et je me sens bien sur le terrain et ça s’est vu contre l’Estonie, je pense.”

Le plus étonnant peut-être est qu’ils ne se sont jamais croisés chez les jeunes Diables et n’ont joué que deux fois ensemble en tant que titulaires, en Allemagne et face à l’Estonie. Leur connexion est naturelle. Elle s’explique aussi par la connexion des deux hommes en dehors du terrain. “Nous sommes très proches. Souvent, on traîne ensemble, on joue à des jeux. Ça me fait plaisir de voir un coéquipier, un ami avoir du succès.”