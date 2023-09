Du “petit général” Vanhoutte à “l’expérimenté” Sadiki en passant par le “sauvage” Amoura : Alexander Blessin est satisfait du mercato de l’Union

Malgré cela, les signaux sont au vert grâce à un mercato réussi qui a permis à l’Union d’avoir une équipe autant quantitative que qualitative malgré les nombreux départs de cadres. “J’ai toujours eu une confiance absolue envers la direction, explique Blessin. Défensivement, nous avons décidé de partir avec cinq défenseurs centraux plutôt que six pour garder une saine concurrence. Nous n’avons pas enrôlé un milieu défensif supplémentaire car, si nous jouons actuellement avec deux numéros six, nous pourrions passer à un seul quand tous les attaquants seront là. J’ai donc à disposition ce dont j’ai besoin.”

guillement Je choisirai le système en fonction des performances des joueurs.

La concurrence est désormais impressionnante, surtout dans le secteur offensif avec cinq attaquants pour deux places en cas de retour à un 3-5-2. "J'ai vu des images de Rodriguez et je suis très content de son arrivée, analyse le coach de l’Union. Amoura peut paraître parfois sauvage sur un terrain mais a une vitesse et une mentalité incroyables. Il a les qualités pour prendre la profondeur et tourner autour d’un attaquant. Sa présence nous offre plus de flexibilité. La concurrence est aussi grande dans le milieu avec Rasmussen, Vanhoutte que j’appelle le “petit général” et Sadiki, qui donne l’impression d’être un joueur très expérimenté. Il n’est pas nerveux sous pression, a un bon passing et est fort tactiquement même s’il doit encore apprendre beaucoup de choses. J’ai un large choix et je déterminerai les titulaires et le système à mettre en place en fonction des performances des joueurs.”