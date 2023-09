"Un couple formidable", "Ils vont nous divertir" : avant même de jouer, le duo Lukaku-Dybala enflamme déjà l’Italie

Et cela tombe bien, le cœur des tifosi s’est emballé à nouveau à la signature de Romelu Lukaku. Et encore plus après l’avoir vu à l’œuvre samedi et surtout mardi (2 buts) avec les Diables rouges. “Lukaku a apporté beaucoup d’enthousiasme, a commenté Luca Toni, ancien attaquant de la Squadra, en marge des Italian Padel Awards. La Roma n’a pas bien commencé, mais l’équipe est là. Devant, il y a Lukaku et Dybala qui sont des joueurs forts et qui vont nous divertir.”

Tactiquement, José Mourinho devrait fonctionner avec un 3-5-2. Soit le même système que celui dans lequel Lukaku était associé à Martinez sous Simone Inzaghi. Techniquement, Lukaku tiendra le rôle du pivot qui recevra les longs ballons ou les centres pour jouer dos au but. Ou le rôle de l’attaquant en profondeur. Tandis que Dybala, dans un style plus fin et plus technique, servira à la fois de passeur (il adore donner le ballon dans les espaces) et de cible pour les remises de Lukaku, en jouant autour de lui pour notamment frapper à l’entrée du grand rectangle (ce qu’il adore aussi).

guillement "Dès qu'il sera en forme, Lukaku sera dévastateur"

”On ne les a pas encore vus ensemble, ils n’ont jamais joué ensemble. Mais on s’attend à de belles choses”, pense Francesco Totti, présent au même événement que Luca Toni. “Lukaku et Dybala peuvent former un couple formidable, a aussi confié à Tuttomercato l’entraîneur italien Gianni De Biasi, actuel sélectionneur… de l’Azerbaïdjan (adversaire des Diables samedi). “Lukaku a un physique incroyable. Dès qu’il sera en pleine forme, il deviendra dévastateur. C’est vraiment une excellente recrue, la Roma avait besoin d’un attaquant comme celui-là.”

Candidats au Scudetto ?

Même s’il faudra du temps pour que le duo déjà surnommé “Dy-Lu” trouve des automatismes, un premier aperçu sera donné dimanche soir contre Empoli. Romelu Lukaku, qui a profité des Diables rouges pour reprendre du rythme, et Paulo Dybala, qui est de retour de blessure, devraient en tout cas être titularisés par José Mourinho.

”Nous espérons qu’il trouvera immédiatement l’harmonie avec Dybala. Mais un joueur seul ne peut pas révolutionner une équipe pour atteindre les objectifs. Il faut avoir une équipe complète”, tempère Francesco Totti, conscient que le travail devra être effectué à tous les étages pour que la Roma puisse batailler dans le haut du classement. “Pour moi, la Roma pourrait être une surprise dans la lutte pour le titre”, ose en revanche Luca Toni.

guillement "L'effet de Lukaku pourrait être le même que celui de Batistuta"

Même si elle a remporté la Conference League en 2022, la Roma n’a plus connu la joie d’un titre national depuis la Coppa Italia en 2008. Il faut même remonter à la saison 2000-2001 pour retrouver le dernier Scudetto. Juste avant ce sacre, un certain Gabriel Batistuta venait d’être recruté par la direction romaine. L’attaquant argentin a terminé le championnat avec 20 buts pour offrir aux Giallorossi leur premier titre de champion en 18 ans. Il suffit en effet parfois d’une étincelle…

”L’effet de Lukaku sur la Roma pourrait être le même que celui que Batistuta a eu dans cette ville, pense Filippo Inzaghi dans les colonnes d’Il Messaggero. La poussée vers le championnat a été dictée précisément par l’arrivée de l’Argentin. Le stade s’est illuminé et l’équipe aussi. La concurrence pour le titre est cependant très riche. Je dis que Lukaku, associé à Dybala, peut amener Mourinho dans la zone des prétendants, mais je ne sais pas s’ils pourront gagner.”

Paulo Dybala lui-même semble en tout cas serein et remonté à bloc. “Ce sera une longue saison, mais en mars, nous voulons concourir pour beaucoup de choses, a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport. Nous avons une équipe forte avec des joueurs importants, et nous devons continuer à nous améliorer par rapport à l’année dernière. Nous n’avons pas bien commencé, mais j’ai été dans des situations pires et ensuite les choses se sont bien terminées.”