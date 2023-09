Si celle-ci se passe bien, elle devrait encore durer entre six et huit mois et pourrait donc s’étendre jusqu’à mai 2024. C’est ce que le portier a fait savoir ce dimanche soir, sur les bords de route de la Vuelta, où il a rendu visite à Remco Evenepoel. “Nous nous connaissons bien, on échange régulièrement” a commenté le gardien à nos confrères de HLN.

Courtois a offert un maillot du Real à Evenepoel et a reçu en échange un maillot de meilleur grimpeur de la Vuelta, ainsi qu’un maillot de champion du monde du contre-la-montre. Pendant que Mishel et Oumi, les épouses des deux champions, discutaient.

Les journalistes belges qui suivent la Vuelta n’ont pas manqué l’occasion d’interroger Courtois sur sa blessure : “Le premier jour a été difficile, j’ai versé quelques larmes. Puis j’ai dû faire le switch et me concentrer sur la revalidation. Si j’ai de la chance, je pourrai m’entraîner et rejouer en mai. J’aimerais disputer un match avant la fin de saison mais l’idée première est de se concentrer sur la saison prochaine car le plus important est d’éviter une éventuelle rechute.”

En lisant entre les lignes, on comprend que la présence de Courtois à l’Euro, qui débutera le 14 juin, est loin d’être une certitude. D’autant plus que le Real Madrid verrait d’un mauvais œil que son gardien soit directement plongé dans une compétition aussi exigeante après une si longue absence.

Et puis, rappelons que l’intéressé doit encore se rabibocher avec Domenico Tedesco depuis l’affaire du brassard. Interrogé sur le sujet ce dimanche, Courtois n’a pas souhaité répondre.