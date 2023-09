”On voit vraiment sa touche dans le jeu de l’Antwerp” : Xavi, ancien coéquipier de Van Bommel, encense le coach néerlandais

Cette rencontre est aussi celle d'un duel entre deux grands milieux de terrain du football européen, Xavi et Van Bommel. Tous deux entraîneurs, les tacticiens vont probablement nous offrir un beau spectacle sur la pelouse du Great Old.

Pour Xavi, le jeu de l'Antwerp est véritablement marqué par la patte du Néerlandais. "J'ai de très bons souvenirs de lui. C'était un très bon coéquipier et c'est aussi quelqu'un de bien. Et il fait de l'excellent travail en tant que coach. On voit sa patte dans le jeu de l'Antwerp", précise le Catalan en conférence de presse ce mardi matin.

D'ailleurs le coach du Barça a prévenu ses joueurs : pas question de sous-estimer l'Antwerp. "Ils ont été champions l'an dernier et ils continuent sur leur lancée. C'est une équipe qui présente un bon mélange entre l'expérience et la jeunesse. Van Bommel laisse son équipe jouer au football, mais c'est surtout la dynamique de cette équipe qui peut surprendre et notamment, la manière, dont ils utilisent les flancs. C'est une très bonne équipe, avec aussi pas mal de technique."

Le coup d'envoi est prévu à 21 heures.