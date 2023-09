"Dix minutes...": la presse catalane se moque de l'Antwerp après sa lourde défaite face à Barcelone en Ligue des champions

À lire aussi

Un autre journal catalan, Diario Sport était bien plus sévère dans l’ensemble. “Cette compétition ne semble pas convenir à l’Antwerp. Les avalanches offensives de Barcelone étaient tout simplement trop grandes et trop puissantes pour eux. Il semblait que personne à l’Antwerp ne voulait le ballon”.

Marca n’a pas non plus été très positif. “Leur manque d’expérience s’est fait ressentir. La résistance des troupes de Mark van Bommel a été de très courte durée. L’Antwerp, une équipe qui a le niveau d’une équipe de milieu de tableau de la Liga, ne s’est manifestée que dans les premières minutes du match. Ils ont essayé de jouer sur la possession du ballon, mais ce n’était qu’une illusion. Ils se sont effondrés après le premier but et ont campé devant le but de Jean Butez pour éviter que la défaite ne soit trop lourde.”