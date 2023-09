Arsenal-PSV : un chef-d’œuvre signé Leandro de Vinci

Artiste virtuose, le Diable rouge l’a été avec ses gestes, ses dribbles et sa splendide finition sur le 2-0 inscrit au bout d’une magnifique contre-attaque collective (20e). Visionnaire, il l’a également été avec ses passes et centres lumineux qui ont multiplié les occasions et même permis à Gabriel Jesus de faire 3-0 (38e).

Sa première à 28 ans

Et dire qu’avant ce mercredi, l’ancien joueur de Genk et de Brighton n’avait jamais participé au moindre match de Ligue des champions. L’ailier de 28 ans avait uniquement eu l’occasion de découvrir l’Europa League, essentiellement lorsqu’il était en Belgique.

Profitant de sa très bonne forme (buteur avec les Diables rouges et dimanche dernier contre Everton) ainsi que de la blessure de Gabriel Martinelli, le Limbourgeois a une nouvelle fois prouvé qu’il méritait bien plus qu’un simple rôle de joker à Arsenal. Sorti à la 58e minute sous l’ovation de l’Emirates Stadium, il lui faudra désormais le prouver avec davantage de constance dans les semaines à venir. Dont ce dimanche dans le derby du Nord de Londres contre Tottenham.

À lire aussi

Mais Leandro Trossard n’était pas le seul artiste à proposer un chef d’oeuvre ce mercredi soir. Bukayo Saka, auteur du 1-0 (8e) et de l’assist pour Trossard ; Martin Odegaard, buteur sur le 4-0 avec une magnifique frappe (70e) ; Gabriel Jesus, qui a inscrit le troisième, ou Declan Rice, métronome de l’équipe, ont également peint une délicieuse toile. Tant offensive que défensive avec un énorme pressing, pour le grand retour d’Arsenal en Ligue des champions, après sept ans d’absence.

Le PSV rêvait aussi de vivre des débuts heureux pour son premier match de Ligue des champions depuis cinq saisons. Comme Trossard, Johan Bakayoko découvrait d’ailleurs lui aussi la compétition dans la peau d’un titulaire. L’ailier belge de 20 ans n’a pas livré une mauvaise prestation. Jusqu’à sa sortie (66e), il a même été l’un des joueurs d’Eindhoven les plus en vue, avec trois bonnes frappes (10e, 30e, 54e).

Ce n’était toutefois pas suffisant face à la solide défense londonienne et aux arrêts de Raya. La montée de Yorbe Vertessen, aussi novice dans cette C1, à la place de Noa Lang (77e) n’a pas non plus changé la donne face à l’équipe de Mikel Arteta, un cran au-dessus.

Mais rien n’est encore mal fait pour le PSV de Peter Bosz dans ce groupe B. Le partage entre le FC Séville – avec Dodi Lukebakio dès la 63e minute – et Lens (1-1) leur permet de garder le contact avant de recevoir les Sévillans le 3 octobre. Les Gunners iront quant à eux découvrir le stade Bollaert de Lens pour confirmer leur statut de favori.

Arsenal : Raya, Saliba, Gabriel, White, Zinchenko (58e Tomiyasu), Rice (76e Jorginho), Odegaard, Havertz, Trossard (58e Nelson), Saka (69e Vieira), Jesus (69e Smith Rowe).

PSV : Benitez, Boscagli, Bella-Kotchap (76e Ramalho), Teze, Dest, Schouten, Veerman, Saibari (66e Tillman), Lang (77e Vertessen), Bakayoko (66e Lozano), de Jong.

Arbitre : M. Zwayer (All).

Avertissements : White, Boscagli, Tillman, Schouten.

Les buts : 8e Saka (1-0), 20e TROSSARD (2-0), 38e Jesus (3-0), 70e Odegaard (4-0).