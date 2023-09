Europa League: Amoura évite une défaite qui aurait déjà placé l’Union dos au mur

Toulouse a décanté un match plutôt fermé en fin de première période sur un penalty causé par Burgess. Dépassé, le défenseur anglais qui ne manque pourtant pas d’expérience crochetait Magri dans le rectangle. Le “Téfécé” ne méritait pas forcément de mener au score, d’autant que Moris n’avait pas touché un ballon avant ce coup de réparation et juste eu chaud sur un tir trop enlevé de Donnum (42e).

Un duo d’avant prometteur

Son homologue français, lui, avait été décisif à deux reprises : sur une frappe de Vanhoutte (31e) et sur un tir enroulé de Gustaf Nilsson (38e). Les Bruxellois avaient eu un peu plus de situations intéressantes que leurs adversaires, mais il manquait un rien à Lazare, souvent dans les bons coups, ou Castro-Montes, très actif, pour sortir le geste qui faisait la différence. “Peut-être y avait-il un peu de nervosité en première période”, s’interroge Alexander Blessin. “Peut-être aussi la pelouse difficile n’a-t-elle pas aidé et provoqué pas mal de pertes de balles. On devait courir et courir encore sans récupérer le ballon, ce n’était pas facile. On a été meilleurs en deuxième mi-temps et j’ai aimé notre façon de revenir dans le match.”

Cela a pris 25 minutes. Le salut est venu des pieds d’Amoura, dont la montée a à nouveau fait souffler une tornade dans la défense adverse, comme contre Genk. Cette fois, le jeune Algérien a transformé les promesses en un but où il a tout fait tout seul (1-1, 69e). Il a même failli réaliser un doublé cinq minutes plus tard, mais sa frappe trouvait les pieds de Restes (75e). Il allumait encore une mèche en centrant de l’extérieur du droit (82e) et lâchait un dernier coup de tête (94e). “Mohamed nous amène de la profondeur”, salue Blessin. “Il a apporté de l’agressivité et a bien combiné avec Kevin (Rodriguez), ce qui nous a permis d’avoir plus d’occasions.”

Moris sauve le point

La fin de match aurait pu voir les hommes de Blessin s’imposer avec un peu plus de justesse (90e et 93e), mais tout perdre, aussi. S’il n’avait rien eu à faire en première période, Moris a été déterminant en seconde et a sorti une toute grosse parade en fin de match devant Begraoui (89e). “C’est un nul mérité, au final”, conclut Blessin. Ce 1-1 n'est pas le résultat rêvé par les Unionistes, mais il laisse tout ouvert et c’est déjà ça.