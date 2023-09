Europa League: Lukaku inscrit le but de la victoire pour l'AS Rome face au Sheriff Tiraspol (VIDEO)

Dans le même temps, le Slavia Prague a battu le Servette Genève (0-2) en Suisse et a pris la tête du groupe G devant l'AS Rome à la différence de buts.

Arthur Theate et la défense rennaise ont connu un match tranquille lors de la réception du Maccabi Haïfa. Les Bretons n'ont pas concédé de but et se sont largement imposés (3-0) pour leur entrée dans la compétition. Alors que Theate a joué l'intégralité de la rencontre, un but très tôt dans le match de Ludovic Blas (1re) puis des réalisations du latéral Adrien Truffert (31e) et de l'attaquant Bertug Yildirim (56e) ont permis aux Français de prendre la tête du groupe F.

Dans le même groupe, le duel entre le Panathinaïkos et Villarreal a tourné, petite surprise, à l'avantage des locaux (2-0), avec des buts de Fotis Ioannidis (38e) et Andraz Sporar (78e).