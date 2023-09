Balikwisha pour remplacer Alzate : voici la composition probable du Standard face à Westerlo (DIRECT 20h45)

Pour cette rencontre, le coach liégeois est privé de Steven Alzate, suspendu suite à ses deux cartes jaunes reçues à Eupen. Le T1 rouche n’en a pas fait un secret : William Balikwisha remplacera le Colombien. Et ce, malgré l’épisode de la semaine dernière qui a vu l’international congolais être remplacé quelques minutes seulement après sa (mauvaise) montée au jeu. “C’est déjà du passé”, a confirmé Hoefkens.

Pour le reste, le onze liégeois devrait s’articuler autour des mêmes hommes que ceux qui ont battu Eupen, avec Laifis en défense, Djenepo sur le flanc gauche et le duo Kanga-Sowah en attaque. Et ce, même si d’autres joueurs ont fait une belle semaine d’entraînement. “Ohio et Canak me montrent chaque jour à quel point ils ont envie d’être titulaires”, a souligné Hoefkens, heureux de devoir faire des choix grâce à la concurrence nouvelle apportée par la fin du mercato.

1 sur 21 et de l’inquiétude pour Westerlo

Du côté de Westerlo, le début de saison a été encore plus décevant que celui du Standard, malgré les gros investissements réalisés sur le marché des transferts cet été (plus de 15 millions d’euros). Avec un petit point sur 21, les hommes de Jonas De Roeck (déjà sur la sellette) sont passés totalement à côté de leur entame de championnat. Cela pourrait aboutir à quelques changements dans le onze de base. Offensivement, Vaesen pourrait notamment suppléer Frigan.