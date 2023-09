Antwerp-RWDM: Caçapa ne change pas ses hommes, Reine-Adelaïde sur le banc (DIRECT, 0-0)

Pour ce déplacement au Great Old, le coach du RWDM devra se passer d’Alexis De Sart (déchirure à la cuisse) et qui a rejoint Hazard à l’infirmerie pour les trois prochains mois. “C’est une perte importante car c’est un cadre, un joueur sur lequel je compte beaucoup. Il va beaucoup me manquer.”

Shuto Abe, auteur d’une bonne prestation face au Cercle, garde les faveurs de Caçapa. Heris s’est entraîné normalement cette semaine mais n'est pas encore dans la sélection. Au contraire de Reine-Adélaïde qui fête donc sa première sélection.

Du côté anversois, victime d’une fracture, Ondrejka est parti en Suède pour sa revalidation. Après la manita de mardi, Van Bommel a opéré deux changements : Wijndal et Muja glissent sur le banc pour De Laet et Valencia.

Suivez la rencontre direct commenté :