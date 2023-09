Charleroi domine Courtrai et signe son premier succès de la saison (1-0)

Les deux équipes étant en manque de confiance, les 30 premières minutes étaient d’une piètre qualité. Il fallait attendre la 27e minute pour voir la première véritable occasion. Sur une frappe d’Ilaimaharitra, le ballon était dévié par Silva mais Vandenberghe repoussait en corner.

Six minutes plus tard, les Zèbres ouvraient la marque. Suite à une récupération dans le milieu du terrain, Zorgane trouvait Ilaimaharitra sur la droite. Ce dernier centrait au second poteau vers Mbenza, tout seul, qui ouvrait la marque (1-0, 33e).

Mais après ce but d’ouverture, les Carolos reculaient et permettaient aux Courtraisiens d’enfin rentrer dans la rencontre. Cinq minutes avant la mi-temps, Rogelj sauvait un ballon de Silva sur la ligne et trois minutes plus tard, Koffi manquait totalement sa sortie mais Andreou était bien placé pour repousser le tir de Kadri.

En deuxième période, le spectacle n’était toujours pas au rendez-vous au Mambourg mais les Carolos géraient tranquillement leur avantage, oubliant néanmoins d’inscrire le deuxième but qui les aurait mis à l’abri. En revanche, les Zèbres n’étaient jamais vraiment inquiétés par les Courtraisiens qui justifiaient une fois de plus leur lanterne rouge au classement de la Pro League.

Avec cette première victoire de la saison, les Zèbres reviennent à hauteur du Standard à la 12e place avec 7 points.