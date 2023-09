Cercle-Union : 0-1, Amoura ouvre le score après un gros quart d’heure (DIRECT)

Trois jours après son match face à Toulouse, l’Union effectuait son retour en championnat sur la pelouse du Cercle Bruges. Au coup d’envoi, Blessin décidait de titulariser Amoura pour la première fois et ce choix a payé. L’Algérien pensait ouvrir le score après seulement trois minutes mais son but a directement été annulé pour une faute offensive. Joueur le plus en vue du début de match, la recrue estivale a finalement ouvert le score après un gros quart d’heure sur une frappe croquée (16e).