L’Unioniste Mohammed Amoura a rendu fou les Brugeois : “J’ai cette vitesse depuis tout petit”

Un joueur de l’Union était plus attendu que les autres en zone d’interviews après la victoire des Bruxellois au Cercle : L’homme du match, Mohammed Amoura, s’est prêté au jeu du questions-réponses épaulé par Ibrahim, le responsable du matériel qui jouait le rôle de traducteur français-arabe. “Je suis content de ma prestation mais surtout du résultat final car le collectif est le plus important, lançait sobrement celui qui était titulaire pour la première fois de la saison. J’ai travaillé dur depuis mon arrivée et j’attendais la décision du coach qui a finalement décidé de m’aligner comme titulaire. Je veux continuer sur ma lancée durant toute la saison. Je suis venu ici pour aider l’Union et je vais tout donner pour atteindre les objectifs du club. Et personnellement, je veux marquer quinze buts.”