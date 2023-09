À Anderlecht, Thorgan n’est pas encore au niveau de Hazard

En arrivant à Anderlecht, lors de la dernière journée du mercato estival, le 6 septembre, Hazard devait savoir qu’il lui faudra du temps pour retrouver du rythme et des sensations. Un Thorgan à 100 % aurait-il transformé son occasion en but, aux alentours de la 58e minute de jeu ? Sa frappe, trop enlevée, à 1-0, aurait pu permettre de faire le break, et a été qualifiée de tournant par Brian Riemer.

Mais le Diable rouge (47 caps, 9 buts) n’était pas à 100 % puisqu’il a dû jouer sous infiltration (gros orteil), comme il l’a confirmé après la rencontre, ce qui a pu le handicaper sur certains mouvements ou appuis. Vu son manque de temps de jeu la saison passée, et malgré une préparation d’été où il a mis toutes les chances de son côté pour arriver dans un bon état de forme, le nouvel Anderlechtois doit encore trouver ses repères, dans un environnement qu’il découvre, ou redécouvre, après son départ du championnat belge il y a dix ans.

Thorgan Hazard a essayé, mais n'a pas tout réussi, dimanche, contre le Club Bruges. ©VKA

La grande question devient donc : quand Thorgan Hazard sera-t-il de retour à un état de forme digne de sa première année à Dortmund ou de ses années à Mönchengladbach ? À Gladbach, ses deux dernières saisons (2017-19) ont renseigné autant de double-double (plus de 10 buts et plus de 10 passes décisives) et sa première saison au Borussia (2019-20) a presque été du même ordre (7 buts et 14 passes décisives).

Depuis trois ans, des soucis et des stats moins florissantes

C’est ensuite que les choses ont été plus délicates, entre blessures, temps de jeu limité, impact moins évident et, forcément, statistiques moins conséquentes (11 buts et 7 passes décisives entre septembre 2020 et janvier 2023). L’ancien joueur de Zulte Waregem n’a pas seulement été un intermittent du jeu la saison passée, il doit composer avec différents soucis depuis trois ans, désormais, et cela demande un certain temps pour la reprise.

Sans Coupe d’Europe, il aura au moins du temps, justement, pour bien se préparer, sans charger le programme, ce qui n’est pas anodin, à 30 ans. Il devra ensuite parfaire ses automatismes avec ses nouveaux équipiers, et trouver sa place dans le dispositif voulu par Brian Riemer.

Dimanche, sur le papier, Hazard était ainsi installé sur le côté droit. Mais, rapidement, il est venu sur le côté gauche, surtout en première période, pour créer le surnombre avec Francis Amuzu. Une statistique était révélatrice de ce décalage puisque le numéro 11 anderlechtois a échangé neuf passes avec Augustinsson, l’arrière gauche suédois des Mauves, soit deux de plus qu’avec Sardella, l’arrière droit avec qui il pouvait (théoriquement) combiner.

Pas un seul dribble tenté contre Bruges

Le positionnement moyen de Hazard, avec ses incursions à gauche, a finalement été plus central que décalé sur le seul côté droit. Brian Riemer a assumé ce choix, “pour créer des espaces et provoquer un déséquilibre”. Le but d’Anderlecht a d’ailleurs pris naissance sur une prise de balle de Hazard, côté gauche, avec Amuzu devant lui, avant de transiter par le milieu vers la droite, pour permettre à Debast d’envoyer une transversale vers Hazard et Amuzu.

S’il a pu créer du mouvement, et a été impliqué à la base et à la finition du but, le rendement plus global de Hazard n’a toutefois pas été remarquable. Il n’a réussi que 28 actions sur 61, plus faible total des titulaires mauves et il n’a pas tenté un seul dribble. Son ratio de passes réussies a été positif (75 %), mais négatif quand il s’est agi de jouer vers l’avant (2 sur 5).

Thorgan Hazard s’est inscrit dans la durée, en signant un contrat de trois ans à Anderlecht, et il n’a pas prévu de venir en préretraite, a priori, dans la capitale. Il lui faudra encore quelques semaines pour proposer sa meilleure version. Comme le football n’attend pas, le plus vite sera le mieux.