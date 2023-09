Comment le derby de la zwanze s’est transformé en rivalité haineuse

guillement "Le derby de la zwanze n’existe plus vraiment à nos yeux."

Une rivalité née ces dernières années et qui trouve son origine dans un duel entre le RWDM et… le RFC Liège, alors que les deux clubs évoluaient au quatrième échelon de notre football. “Lors d’un match à domicile contre le RFC Liège, des supporters de l’Union ont pris place dans la tribune des visiteurs et se sont joints aux supporters liégeois pour nous défier volontairement. Des Bruxellois qui s’associent à des Liégeois pour affronter une autre équipe de la capitale, c’est très mal passé dans les rangs des supporters du RWDM. D’autant que ce jour-là, ils ont brûlé des sièges de notre stade. Cela a mis la haine à beaucoup de nos supporters et la rivalité a commencé à se construire. Depuis, le derby de la zwanze n’existe plus vraiment à nos yeux. C’est devenu très tendu entre les supporters des deux camps ces dernières années”, nous raconte un supporter molenbeekois.

Les Molenbeekois devant l'un des QG de l'Union. ©dr

Depuis, les provocations se sont multipliées de part et d’autre, les supporters d’un camp répondant aux actions de l’autre. Il y a deux ans, alors que les rencontres se disputaient à huis clos, c’est via les réseaux sociaux que Molenbeekois et Unionistes se sont cherchés. Les supporters du RWDM ont posé devant le stade de l’Union “Ici, ici c’est Forest” et en disposant plusieurs banderoles dans les rues de la capitale et de Saint-Gilles. Ce à quoi les Jaune et Bleu ont répondu en se rendant à Wetteren (le matricule racheté par l’actuel RWDM à sa renaissance) pour y poser avec une banderole “C’est chez vous ici” ou ont encore posé devant le musée des égouts avec une banderole “Ceci est votre temple”.

Les supporters de l'Union devant le musée des égouts de Bruxelles. ©dr

Ceux du RWDM devant Forest national. ©dr

Une rivalité plus grande qu’avec Anderlecht

La rivalité entre les deux camps a pris de telles proportions qu’elle est devenue bien plus importante que celle qui a longtemps opposé le RWDM au voisin mauve. “On n’a plus affronté Anderlecht en D1 depuis bien longtemps. Certains supporters des deux camps sont même des amis aujourd’hui. La rivalité est plus saine que par le passé”, nous confie-t-on au RWDM.

Comme on l’a vu la saison dernière lorsque Molenbeekois et Anderlechtois ont fait la fête ensemble lors du titre du RWDM en D1B.