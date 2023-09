Kane et Bellingham, les héritiers de Keegan et Beckham !

Mais c’est évidemment David Beckham, véritable maître ès marketing, qui défraya le plus les chroniques en quittant, au début des années 2000, Manchester United pour rejoindre les Galactiques madrilènes, puis le Milan AC et même le PSG. Aujourd’hui, les stars anglaises sont pour la plupart à nouveau ancrées dans leur chère Premier League. Un choix logique si l’on sait que ce championnat est devenu la référence mondiale, tant d’un point de vue sportif que financier. Jude Bellingham et Harry Kane font donc figure d’exceptions à la règle. Mais ils ne s’en portent pas plus mal…