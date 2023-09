Affrontement entre supporters sur le parvis de Saint-Gilles : “visiblement, un lieu de rendez-vous avait été donné” (VIDEO)

Aux alentours de 22 heures sur le parvis de Saint-Gilles, des bandes “sont venues se chercher” avant le match de football de jeudi soir entre le RWD Molenbeek et l’Union Saint-Gilloise. “Visiblement un lieu de rendez-vous avait été donné” déplore le bourgmestre de Saint-Gilles Jean Spinette (PS). “Des ultras de Molenbeek sont venus et ils sont tombés sur des ultras de l’Union.” Plusieurs dizaines de personnes se sont affrontées en plein parvis de Saint-Gilles. “Plusieurs bandes qui se donnent rendez-vous pour s’affronter, ça ne tombe plus sous le coup de la loi football. Les faits peuvent être requalifiés d’affrontement en bandes organisées. Il n’y a pas besoin de VAR pour ces faits, c’est carton rouge direct. Dès demain, la zone de police identifiera les auteurs de cette rixe et les sanctions tomberont.”