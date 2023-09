©JIMMY BOLCINA

Ils voulaient, par ce geste, protester contre l’horaire du match, disputé en pleine semaine en début de soirée. Les supporters avaient marqué leur mécontentement, comme les clubs. “Jouer un tel match un jeudi à 18h30 n’a pas de sens. Cela fait plus de 50 ans que Bruxelles n’a plus eu droit à un tel derby entre Saint-Gilles et Molenbeek à ce niveau de compétition”, s’était notamment plaint le CEO du RWDM, réclamant un changement d’horaire et de date. Qui n’a pas eu lieu donc…