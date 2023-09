Le même 11 pour le RWDM, un retour du 3-4-3 possible à l’Union : les compos probables pour RWDM-Union

Pour ce duel, le coach molenbeekois attend de son équipe qu’elle propose un jeu plus offensif qu’à l’Antwerp. “Nous avons très bien défendu à Anvers mais à domicile, nous devons être en mesure de garder le ballon, de plus le maîtriser et de jouer. Même si on sait que l’Union est une équipe qui aime presser haut.”

Pour ce derby, le coach du RWDM devrait aligner le même onze qui a battu le Cercle et partagé l’enjeu à l’Antwerp. De Sart et Hazard sont à l’infirmerie, Koné n’est pas encore qualifié.

guillement Amoura n'est pas prêt pour enchaîner un nouveau match comme titulaire

À l’Union, l’équipe devrait différer de celle qui s’est imposée 0-2 au Cercle dimanche. Alexander Blessin l’a dit : “On aura besoin de tout le monde dans ces semaines à l’anglaise où l’on joue tous les trois jours. C’est pour cette raison que j’ai fait des changements au Cercle. Un garçon comme Noah (Sadiki) ne méritait pas de sortir du onze, mais voilà, il faut le ménager.”

Avec Machida, sans Eckert

Koki Machida, de retour à 100 %, sera bien dans le onze de base, d’autant que Fedde Leysen ne figure pas dans la sélection communiquée ce mercredi soir. Loïc Lapoussin retrouvera probablement son couloir gauche. Dennis Eckert (ischios) revient peu à peu, mais est encore trop juste et il n’est même pas certain qu’il puisse être présent dimanche contre Charleroi.

Reste à voir pour quelle animation optera Blessin, qui a le choix : 3-5-2 comme au Cercle ou 3-4-3 comme avant ? On penche pour la deuxième option car le T1 allemand a lui même expliqué qu’il serait dangereux de déjà faire enchaîner Mohammed Amoura. “Il faut le ménager, il a beaucoup de vitesse et son jeu demande beaucoup d’énergie, mais nous devons faire aussi attention aux blessures.” On misera plutôt sur un seul avant, donc, avec le retour d’un carré médian, derrière lui.

Les compos probables de RWDM-Union SG :