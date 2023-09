En effet, le Nigérian avait fait entendre qu'il pourrait même attaquer son propre en club en justice. Dans cette vidéo, on voyait Victor Osimhen rater un penalty avec une voix étrange et accélérée en surimpression. Une véritable énigme...

Mais dans tout ce ramdam, Rudi Garcia s'est exprimé sur la rencontre face à l'Udinese et a tenu à rassurer les fans de Naples. "Ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai de l'expérience et des épaules larges, a démarré le Français. Nous avons bien joué, je suis content pour l'équipe des garçons. L’équipe a bien géré le match, a eu beaucoup d'occasions et poussé pour que la chance tourne. Je pense par exemple à Kvara qui a été très bon et qui a marqué après deux poteaux. Le paramètre négatif est que nous avons encaissé des buts et nous n'en avions pas besoin, même si c'est un joli but de Samardzic. Nous avons gagné à domicile, car nous voulions gagner."

Dans la victoire 4 à 1, Victor Osimhen y est allé de son but, mettant fin à quatre rencontres sans réalisation. Pour Rudi Garcia, tout est rapidement rentré dans l'ordre. "J'ai une excellente relation avec Victor depuis mon arrivée et je suis heureux parce qu'il a marqué un but ce soir et qu'un avant-centre veut toujours marquer. Lui aussi n'a pas eu de chance entre les poteaux et les barres transversales lors des derniers matchs, mais il était calme et concentré sur le match. Il a également fait une passe décisive puisque c'est lui qui devait tirer le penalty mais il l’a laissé le soin à Zielinski et c’était bien."

Pour conclure, l'entraîneur français relativise ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux. "Ce sont aussi des réactions instinctives, vous pouvez le comprendre. Sur les réseaux sociaux, il fait ce qu'il veut, mais je peux vous assurer qu'il adore ce maillot."