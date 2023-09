L’Union Saint-Gilloise reste la reine de la capitale

40 minutes à sens unique, puis la tornade

Un derby n’est pas un match comme un autre. Celui de jeudi ne pouvait rester une rencontre soporifique où il n'y en avait que pour l'Union, comme c'était le cas quasiment durant toute la première période. L’Union était un cran au-dessus dans tous les domaines, se promenant sur la pelouse du stade Machtens. Nilsson avait poussé au fond d’une pichenette une belle passe en profondeur de Lazare, et Le Joncour était arrivé quelques centimètres trop tard pour sauver le ballon. Du moins, le but était validé et le VAR ne bronchait pas (0-1, 13e). Si le 0-2 de Castro-Montes était annulé pour hors-jeu trois minutes plus tard, c'est Amoura, encore lui, qui enroulait une frappe de l’extérieur du rectangle pour tromper un Klaus bien trop laxiste et Defourny par la même occasion (0-2, 33e).

Et puis... les Ultras du RWDM sont rentrés dans leur tribune. Mettre fin à la contestation de l'horaire du match cinq minutes plus tôt qu'annoncé était probablement la meilleure idée de la semaine de la part de supporters qui auront rivalisé de stupidité ces derniers jours, avec une bataille rangée à Saint-Gilles mercredi soir en point d'orgue. Il était 19h10 lorsqu'ils réveillaient bruyamment le stade Machtens, à 0-2, et leur équipe par la même occasion. Six minutes plus tard, le tableau d'affichage indiquait 2-2. Gueye, d'abord, puis Dwomoh, moteur molenbeekois ce jeudi, avaient redonné vie aux Rouge et Noir. Le RWDM était bien payé ? Peut-être, mais il était aussi à une latte de tout renverser sur un coup de tête de Gueye, isolé par un Mercier qui n’a pas perdu son coup de patte (45e+8).

"On a connu beaucoup de hauts et de bas dans ce match", regrette Alexander Blessin, qui aime que son équipe contrôle les choses, comme à peu près tous les T1. "On s'est assoupi un moment et on l'a payé. On doit apprendre de ce qui s'est passé ce soir. On a complètement perdu notre structure durant quatre minutes, c'est de notre faute. On doit être capable d'aller chercher le troisième but, surtout à l'extérieur, ou un seul goal peut relancer le feu chez l'adversaire."

C'est clairement ce qui s'est passé. La deuxième période était moins intéressante, même si un but d'Amoura était annulé pour hors-jeu (70e) et si Defourny sortait un gros arrêt sur un tir enroulé de Vanhoutte (82e). Lapoussin surgissait en toute fin de rencontre pour faire fructifier un beau travail de Rodriguez et définitivement faire de ce match une rencontre qui aura surtout voulu pour la folie de ses fins de périodes.

Le RWDM méritait un point, mais reste les mains vides. L'équipe de Claudio Capaça devra apprendre de ce revers douloureux: "Mon équipe a eu du mal à entrer dans le match. Pour nous, le derby n'a commencé qu'à la 35e minute", regrette l'entraîneur franco-brésilien. "Il aurait fallu être prêt dès le coup de sifflet initial et avoir plus de courage avec le ballon pour mettre l'Union en difficultés, même si je suis content de la façon dont nous sommes revenus". Il y avait moyen d'aller chercher plus, pour le promu, qui sort de ce match sans point et regarde son voisin honni dominer Bruxelles. Une fois de plus.