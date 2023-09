Le destin aide Brian Riemer à (un peu) repousser les choix difficiles : “Ce n’est pas diplomatique, il est vraiment malade !”

Qui sera le numéro 1 chez les gardiens ? “Pas facile de juger Schmeichel”

La semaine passée, les suiveurs d’Anderlecht voulaient savoir qui de Kasper Schmeichel ou de Maxime Dupé allait défendre le but lors du Topper. Cette fois, ils espéraient que Riemer allait révéler l’identité du gardien numéro 1 du RSCA cette saison, comme il avait promis de le faire assez rapidement.

Il faudra encore attendre pour mettre fin au (faux) suspense. “Samedi à Eupen, c’est Schmeichel qui jouera mais ça ne signifie pas que c’est lui le numéro 1. Contre Bruges dimanche passé, il a finalement eu très peu de travail, les 'expected goal' du Club n’étaient pas très élevés (NdlR : 0,42 contre 0,93 pour le RSCA). C’était difficile de le juger.”

Riemer n’a quand même pas manqué de souligner l’adaptation réussie de son compatriote dans le vestiaire. “Il a énormément d’expérience et il adore la partager. Il dégage beaucoup de positivisme. Je sais qu’on parle beaucoup de ça dans les médias mais il a aussi une bonne relation avec Dupé.”

Le numéro 1 dans le but, on le connaîtra peut-être le week-end prochain, pour la réception de Malines. Au pire pour le Clasico après la trêve internationale.

Raman sera-t-il encore utilisé ? “Il fait partie de mon groupe”

Autre point sensible dans le vestiaire anderlechtois : quel rôle aura Benito Raman cette saison, au moins jusqu’au prochain mercato ? Encore titulaire il y a un mois contre Charleroi, l’attaquant a totalement disparu depuis son faux départ pour Saint-Trond dans les dernières heures du marché estival. Plus une seule minute de jeu lors des trois dernières rencontres.

Benito Raman avec le maillot mauve: définitivement une image d'archives? ©DHA

Avec les absences de Francis Amuzu et de Kasper Dolberg, on allait avoir une bonne indication du statut de Raman dans la tête de Riemer. Sauf qu’il est “malade depuis quelques jours et il ne pourra pas faire le déplacement à Eupen”, a précisé le coach. Et ce n’est pas un truc diplomatique, il est vraiment malade”, a-t-il ajouté en se marrant (et en anticipant la question).

Selon Riemer, Raman lui sera encore utile d’ici à janvier. “On sait qu’on lui a expliqué que la concurrence était forte et qu’il pouvait partir à la fin du mercato. Mais il est resté. À partir de là, il fait partie de mon équipe. Benito est un gars très apprécié par le groupe et le staff. Il est conscient que la compétition est forte dans le noyau.”

Amuzu et Dolberg devraient être retapés pour la réception de Malines le week-end prochain. Ce qui rebouchera les perspectives de Raman. Et Riemer emmènera le jeune Tristan Degreef (18 ans) avec lui au Kehrweg ce samedi. Un joueur offensif ultra-talentueux qui pourrait connaître ses premières minutes en D1A. Et potentiellement repousser Raman encore plus loin dans une hiérarchie où le polyvalent Justin Lonwijk est également devant.