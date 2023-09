Les anciens de 2002-2003 avaient fait un pire départ que le Standard actuel : “La colère des supporters avait porté ses fruits”

Porteurs du maillot rouche à l’époque, Johan Walem, Gonzague Vandooren et Ole Martin Aarst se souviennent des ingrédients qui avaient permis au matricule 16 de remonter la pente et de terminer la saison à une honorable 7e place malgré son départ catastrophique. Des ingrédients qui pourraient servir au Standard d’aujourd’hui. Les voici.

1 Garder confiance en ses qualités : “L’équipe actuelle est compétitive”

Le premier conseil peut paraître bateau, mais il a été salvateur pour le Standard en 2002-2003. Ce qui a permis à l’équipe rouche de relever la tête à la fin du mois de septembre puis de rester invaincue jusqu’à la mi-février. “On savait qu’on avait une bonne équipe et qu’on n’allait pas rester dans le fond du tableau, explique Gonzague Vandooren. On connaissait les raisons de notre début de saison catastrophique avec Robert Waseige et on sentait que ça allait repartir, même s’il ne fallait pas que ça traîne.”

Peut-on imaginer le Standard actuel marcher sur ces traces ? “Pourquoi pas, estime Johan Walem. Les Rouches ont mis du temps à avoir une équipe compétitive. Le staff était nouveau, plusieurs joueurs aussi et la sauce n’a pas pris. Mais on a vu à Eupen que cette équipe pouvait montrer un très beau visage. Ce n’est jamais simple d’inverser la tendance directement. Mais avec le matériel à disposition désormais, la donne va changer.” Et cela passe par le maintien de la confiance en ses qualités.

Vandooren et Walem avaient été précieux il y a 20 ans pour éviter une saison dans le fond du classement.

2 Accepter la pression d’un club comme le Standard : “On accepte plus de choses qu’avant”

Ce n’est évidemment pas un scoop : il n’y a pas deux clubs comme le Standard en Belgique. “On s’enflamme vite après une victoire et on dramatise après une défaite, sourit Gonzague Vandooren. “Au Standard, Il y a toujours un stuut (sic) mais le club ne s’effondre jamais. Je n’ai jamais oublié cette phrase de Dominique D’Onofrio qui nous avait dit que le Standard continuerait à exister, avec ou sans nous. Il avait raison.”

Ce qui fait aussi la particularité du matricule 16, c’est son public. “Les supporters ont aussi leur rôle à jouer. Je me souviens les avoir vus débarquer à notre centre d’entraînement en furie, en ciblant certains joueurs. Ils voulaient les secouer”, se remémore le latéral gauche. “Notre bus a été attaqué, nos voitures avaient été recouvertes d’huile et de graisse, ajoute Ole Martin Aarst, auteur de 21 buts en championnat cette saison-là. Les supporters étaient également venus au Bois Saint-Jean pour se plaindre. Mais c’était mérité et cela nous a aidés.”

Cette saison, les fans liégeois sont plutôt patients au vu de la situation sportive compliquée. “On accepte plus de choses qu’avant, compare Johan Walem. Sclessin fait toujours peur et est derrière l’équipe. C’est tout bénéfice pour le staff en place. On donne du temps et si cela permet de garder une ligne de conduite et d’aller de l’avant, ce qui n’est pas plus mal. Mais tout le monde veut évidemment voir le Standard dans le haut du tableau. Eil il ne faut pas oublier qu’avoir l’opportunité d’entraîner ou de jouer dans ce club, c’est tout simplement énorme. Cela ne doit pas se banaliser.”

3 Prendre ses responsabilités en tant que joueur : “Arrêter de se chercher des excuses”

On peut tenir tous les discours possibles et imaginables ou changer l’encadrement d’une équipe, la vérité reste celle du terrain et des joueurs. “La chose la plus importante, c’est ne pas se cacher ou se chercher des excuses, estime Ole Martin Aarst. C’est ce qui nous a aidés à relever la pente en 2002-2003. Parfois, le staff ne peut pas faire plus et c’est aux joueurs de prendre leurs responsabilités. Cela doit venir de chaque joueur, cela demande du courage d’accepter ses erreurs et d’aller vers l’avant.”

Cela passe aussi par un sentiment de révolte. “On l’a un peu retrouvé à Eupen il y a quinze jours, avec des joueurs qui voulaient décider du match, précise Walem. Certains joueurs qui connaissent les valeurs du club doivent prendre les autres sous leur aile.” On pense à des garçons comme Bodart, Vanheusden ou Djenepo.

Les 21 buts de Aarst avaient été importants pour le Standard.

4 Se focaliser sur le positif : “Quatre matchs sans défaite, cela peut être fondateur”

On l’a vu ces derniers jours, Carl Hoefkens s’efforce de maintenir un état d’esprit positif. “C’est le rôle du coach de mettre le doigt sur ce qui fonctionne”, dit Vandooren.

Johan Walem, lui, trouve des qualités à cette équipe liégeoise. “Défensivement, cela tient la route et il y a de bons joueurs comme Vanheusden, Bokadi, Laifis ou Ngoy. Dans l’entrejeu aussi avec le retour d’Alzate. Désormais, l’équipe doit se débloquer offensivement.”

Car défensivement, les choses vont de mieux en mieux. La première clean-sheet de Bodart, face à Westerlo, l’a démontré. “Ne pas encaisser, c’est la base. Il ne faut pas non plus oublier que les Rouches restent sur quatre matchs sans défaite. Dans le contexte actuel, cela peut être fondateur.”

5 Répondre présent dans les grands matchs : “Toujours plus à l’aise dans ce contexte”

Après le déplacement piégeux de samedi à OHL, le Standard recevra le Club Bruges puis Anderlecht avant de se déplacer à Gand. De sacrés clients. “Mais le Standard a toujours été plus à l’aise dans ce genre de contexte, rappelle Vandooren. Parfois, il est plus facile d’aller jouer à Bruges que de recevoir Westerlo. Mais il faut de la grinta pour chaque match et le meilleur exemple est Conceição, que j’ai côtoyé en 2004. Il était à fond, même pour un match qui semblait anodin à Beveren. Il avait la rage. C’est ce genre de gars qui font des grandes carrières.”

Pour Johan Walem, le déclic doit arriver dans ces gros matchs, lors desquels le Standard de Deila s’était révélé l’an passé (on se souvient des excellentes prestations face au Club Bruges puis à l’Antwerp, à Sclessin). “Les Liégeois n’ont plus vraiment le choix. Mis à part Anderlecht, les gros clubs de notre championnat jouent l’Europe et cela doit être un avantage pour le Standard car ces équipes vont faire tourner.”

Le supplément de motivation doit donc être du côté du Standard. “Dans un grand match, la motivation, l’émotion et les intensités sont décuplées. Surtout à Sclessin.” Là où les Liégeois doivent parvenir à empiler les points.