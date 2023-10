Le duel entre le RWDM et La Gantoise sera aussi un clash de duos d’attaquants : “La paire Gueye-Biron ? Le meilleur est encore à venir”

De manière plutôt surprenante, ensemble, Biron et Gueye ont jusqu’à présent inscrit six buts (trois chacun) depuis le début du championnat. Soit un de plus que leurs homologues chez les Buffalos. Orban, qui a purgé son match de suspension face à l’Antwerp, n’a plus fait trembler les filets en Pro League depuis le 20 août, la dernière réalisation de Cuypers remonte à une semaine plus tôt encore. Un petit passage à vide qui ne remet en aucun cas en question leur entente.

Dans sa forme, la relation que commencent à créer Biron et Gueye sera bien différente. De par le profil des joueurs d’abord, mais aussi vu la manière de jouer de leur équipe. Toujours est-il que, sur papier, les deux Molenbeekois ont tout pour former un duo redoutable. Nordin Jbari et Alex Teklak analysent.

Comment ils se complémentent

Beaucoup de duos ont marqué le championnat. Celui formé par Köller et Radzinski est presque devenu un cliché. À Genk, les paires Oulare-Strupar, Sonck-Dagano, Vossen-Ogunjimi&co ont terrifié les défenses. Comment oublier Ezekiel-Batshuayi ou Mbokani-Jovanovic ? Rien qu’à l’échelle de la Jupiler Pro League, la liste est trop longue pour tous les citer.

Plus récemment Undav-Vanzeir a marqué les esprits. Comme les anciens de l’Union SG, Cuypers et Orban confirment qu’il ne faut pas nécessairement “un grand pivot” et “un petit rapide”. “Pour illustrer : le Belge incarne le froid et le Nigérian le chaud, commence Teklak. Cuypers est plus serein, calme et attentif. C’est le meilleur 'attaquant défensif' du pays. C’est plus lui qui s’adapte à son collègue, que l’inverse. Orban a un côté individualiste, dans le bon sens du terme. Il a les qualités du contre-attaquant parfait, mais est encore brut de décoffrage.”

guillement C'est vrai qu'il y a des similitudes entre Orban et Biron."

L’entente n’est logiquement pas tout à fait la même entre Biron et Gueye, qui viennent de commencer à évoluer ensemble. “Déjà à la base, Gueye est un joueur que j’aime, un pivot puissant qui peut jouer dos au but, confie Jbari. Il est important dans un système où tu n’es pas toujours dominant. Il donne le temps à ses coéquipiers de remonter. Biron peut tourner autour de lui. Leur complicité sera totalement différente en termes de mouvements, d’appels et de vivacité. Gueye est un vrai n°9, là où, à mes yeux, Orban et Cuypers sont deux 'deuxièmes attaquants'. Cuypers est chirurgical dans ses déplacements, intelligent et décroche bien. Tactiquement, il est plus difficile à bloquer qu’Orban. Qui, lui, incarne la vitesse et la folie contrôlée. J’ai rarement vu un joueur qui cadrait autant. C’est peut-être une banalité, mais ça reste une logique implacable : pour marquer, il faut cadrer. Le ballon peut encore être dévié, le gardien peut faire une erreur… Cette qualité, Luc Nilis l’avait aussi.”

Il n’est peut-être pas aussi précis, mais le jeu de Biron se rapproche dans un sens de celui d’Orban. “C’est vrai qu’il y a des similitudes, dit Teklak. Mais Biron a un côté moins sanguin et a une autre formation. Le Martiniquais a une qualité de rupture exceptionnelle et une certaine part d’imprévisibilité. Il sent bien les coups et ne va rester longtemps au RWDM je pense… Gueye, de son côté, a le profil parfait pour garder le ballon, il pourrait aussi jouer dans une équipe qui pose le jeu vu sa stature. Il a un côté agressif aussi et donne des coups au bon moment. Les deux peuvent en plus compter sur Mercier pour distiller de bons ballons.”

Pourquoi ce n’est pas la priorité de Caçapa

Il reste à peaufiner le lien qui les unit. Bien que Gueye et Biron soient loin d’être indépendants, aucun des deux n’a encore délivré un assist sur l’autre. Logique vu que le Sénégalais a longtemps dû reprendre du rythme. “Sans oublier que lors des deux derniers matchs, le RWDM ne jouait pas dans un véritable 3-5-2 : en reconversion défensive, Biron devait couvrir son flanc, analyse Teklak. Leur cohabitation fonctionne mais la proximité entre les deux n’est pas encore totalement créée. Il reste beaucoup à travailler au niveau des courses inversées, des prises de profondeur, des décrochages… Ils le font, mais pas véritablement par rapport à l’autre. Le meilleur est encore à venir. Pour l’instant, leur duo est sous-exploité et Caçapa l’assume complètement. Je le comprends d’ailleurs. Le club doit se sauver.”

guillement Une complicité différente en termes de mouvements, d’appels et de vivacité."

La préoccupation première du coach molenbeekois est d’obtenir des résultats. “Le contexte ne permet de se concentrer sur la création des automatismes, continue Teklak. Caçapa veut d’abord mettre en place un bloc solide. Le salut en D1 passera par là. Quand le RWDM aura pris plus de points, qu’il sera plus serein, tu pourras faire quelque chose d’intéressant. Pour l’instant, ils jouent sur la transition, pour atteindre le but adverse rapidement.”

En sa qualité d’ancien buteur, Jbari approche la situation d’une autre perspective : “Il ne faut pas attendre pour créer cette complémentarité, c’est justement à ce moment-ci qu’il faut faire la différence.”

Que les ambitions et le niveau du RWDM ne soient pas les mêmes que chez les Buffalos influence aussi naturellement. “La situation des deux clubs oblige leur duo à évoluer comme ils le font, poursuit Jbari. Ils sont chacun tributaire de la production de leur équipe. La force de frappe de La Gantoise est plus importante. Quand tu as deux attaquants qui demandent constamment le ballon… La défense adverse doit reculer et par conséquent les milieux aussi. Ça fait toute la différence avec Molenbeek. Je ne dis absolument pas que ce que propose le RWDM n’est pas bon, au contraire justement : ça marche bien pour l’instant. Mais on parle de La Gantoise, une grosse cylindrée et d’un promu. Il faut comparer ce qui est comparable.”