L’Union a plus d’une tour dans son sac

Ça en dit long sur la deuxième période cataclysmique d’un Charleroi qui est retombé bien bas, une semaine après avoir conquis sa première victoire de la saison. Le discours très cash de Felice Mazzù en après-match (lire par ailleurs) suggère d’ailleurs que le Sporting se présente à un carrefour potentiellement décisif de sa saison. Sans une prise de conscience de ses joueurs et un redressement rapide, il fonce doucement mais sûrement dans le mur. “Si rien ne change, il faudra prendre des décisions”, a-t-il prévenu.

Tournante presque générale

À l’Union, tout roule pour Alexander Blessin. Vendredi, il avait déclaré que son équipe avait puisé loin dans ses ressources pour surmonter le RWDM la veille (2-3), il ne feintait pas une future tournante somme toute logique à quatre jours d’un déplacement prestigieux à Liverpool, en Europa League.

L’entraîneur allemand a donc sans grande surprise laissé une majorité de ses titulaires au repos ce dimanche (Lapoussin et Castro-Montes en tribune, MacAllister, Lazare, Machida, Nilsson et Amoura sur le banc). Et s’est même permis le luxe de changer de gardien en cours de match pour ne prendre aucun risque avec Moris, offrant au jeune Imbrechts ses premières minutes en pro (82e).

Ses joueurs, eux, ont terminé la rencontre par une passe à dix sous les “olé” d’un Parc Duden chambreur avec des Carolos désintégrés.

Burgess (ici au duel avec Dabbagh) a été intransigeant dans les airs. ©JIMMY BOLCINA

Trois phases arrêtées

Blessin a en revanche ajouté du muscle et de la taille dans son onze de base, avec quatre joueurs culminant à 1m90 ou plus. Le plan de jeu différait de l’habituel en misant essentiellement sur des reconversions et les phases arrêtées, notamment avec le géant Sykes (1m96). Mission réussie face à un Charleroi particulièrement naïf et nonchalant.

C’est simple, les trois buts unionistes sont quasiment identiques, avec Puertas et Rasmussen au botté, et les tours Sykes (2x) et Burgess (1x) à la réception. Fous de rages, Mazzù et son staff se demandent à quoi ont servi leurs consignes.

Le paradoxe, c’est que le Sporting était bien rentré dans sa rencontre et qu’il avait égalisé, par Guiagon (1-1, 28e). Il pensait même avoir pris l’avantage mais le but de Mbenza était annulé pour un petit hors-jeu après une longue analyse du VAR (39e). Neuf minutes plus tard, dans l’autre sens, l’assistance vidéo validait le 3-1. Avant d’annuler le 4-1 (77e).

Le tournant d’un match qui, on l’ignorait alors, était déjà plié, l’Union se contentant de gérer la suite. Avec, désormais, la tête pleinement tournée vers Anfield.