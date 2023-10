Antwerp – Shakhtar Donetsk : les Ukrainiens réduisent le score dès le retour de vestiaires (DIRECT, 2-1)

Incapable de marquer depuis quatre rencontres, le Great Old a directement fait mentir les statistiques après moins de trois minutes de jeu. Profitant d’une passe de Vermeeren après une très bonne récupération haute du jeune médian, Muja a parfaitement effacé son opposant direct d’un crochet avec d’ouvrir le score en trouvant le petit filet opposé (3e). Dans les minutes qui ont suivi, les hommes de Mark van Bommel ne se sont pas arrêtés là et auraient même pu rapidement mener de deux buts si la frappe de Janssen à l’entrée de la surface n’avait pas fini juste à côté (15e).

Après vingt bonnes premières minutes à l’avantage des Anversois, les visiteurs ont relevé la tête et ont commencé à se montrer dangereux. Au terme d’une infiltration bien exécutée, Sikan s’est retrouvé en position idéale mais un magnifique tacle de Coulibaly l’a empêché d’alerter Butez (22e). Incapables d’égaliser, les Ukrainiens ont ensuite été punis. D’une passe lumineuse vers la profondeur, Vermeeren a trouvé Balikwisha qui s’était très bien positionné. L’ancien joueur du Standard a alors fait preuve de beaucoup de sang-froid pour ajuster le gardien adverse et augmenter l’avance du Great Old (34e). Le score n'a plus bougé avant la mi-temps.