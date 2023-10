Banderoles et accueil bouillant : voici ce qui attend Deila pour son retour au Standard avec le Club Bruges dimanche

On s’en souvient : les fans liégeois avaient annoncé la couleur dès le 27 mai, lors d’un Standard – Cercle que Deila n’avait pas souhaité coacher (Geoffrey Valenne avait assuré l’intérim), préférant rompre son contrat sur-le-champ, ce qui était également le souhait de la direction rouche. Mais ce jour-là, les tribunes rouches avaient déjà annoncé la couleur. “Deila : tu verras le traitement qui est réservé aux traîtres”, pouvait-on notamment lire sur une des banderoles.

Pas de tifo à la Defour

Des mots qui rappellent forcément l’épisode Steven Defour, que personne n’a oublié. Mais il ne faut pas s’attendre à un tifo représentant la tête de Deila décapitée. Tout simplement parce que la trace laissée dans l’histoire n’est absolument pas comparable.

Capitaine du Standard qui a retrouvé les lauriers de champion 25 ans après son dernier titre, en 2008, Steven Defour était un symbole de Sclessin, une légende. Ronny Deila, lui, n’a jamais atteint ce statut même s’il a été beaucoup apprécié par le public du matricule 16 durant son passage au Standard, car il collait parfaitement à l’ADN du club, avec sa grinta. Mais avec le recul, quelle trace laissera-t-il dans l’histoire, si ce n’est celle d’avoir rendu de l’espoir aux fans du Standard après plusieurs années compliquées ? Pas une marque indélébile, c’est certain.

Depuis lors, le temps a aussi (un peu) fait son œuvre et les supporters du Standard n’ont pas tardé à s’apercevoir que Ronny Deila n’avait mis que trois semaines pour faire son fameux “Ronny Roar” devant la tribune brugeoise pour célébrer les victoires, tout en activant les mêmes leviers dans sa communication (la solidarité, l’esprit de famille,…) qu’à son époque rouche. Ce qui déforce forcément son message.

Deila avait marqué les supporters par son Ronny Roar, sa manière de célébrer les victoires. ©SES

Si les groupes d’animation auront forcément des “attentions” envers le Norvégien (chants, sifflets, huées et banderoles sans équivoque) et que l’ambiance s’annonce électrique durant 90 minutes (le stade sera sold-out), ces derniers sont plus concentrés sur les 125 ans du club, qui seront fêtés face à Genk le 25 novembre prochain. C’est à cet événement annoncé comme exceptionnel que la majorité de leur énergie est déployée depuis plusieurs semaines déjà.

En privé, Deila regrette l’ambiance liégeoise

Il n’empêche que chaque fait et geste de Ronny Deila sera évidemment scruté, ce dimanche. Lorsqu’il saluera son ancien staff (Frazer Roberton, Jean-François Gilet, Geoffrey Valenne ou encore Renaat Philippaerts ont travaillé avec lui), notamment. Un staff avec qui il a passé d’excellents moments de complicité à Liège, dans une excellente ambiance qu’il a avoué regretter, en privé.

Il reverra aussi ses joueurs (ils sont 15 dans le noyau actuel, dont les titulaires en puissance que sont Arnaud Bodart, Bope Bokadi, Nathan Ngoy, Marlon Fossey ou Steven Alzate) et son ancienne direction. Avec qui la poignée de main s’annonce glaciale. On se souvient bien des mots forts de Pierre Locht (CEO) et de Fergal Harkin (directeur sportif) après l’annonce du départ du Norvégien. “On comptait sur lui plus longtemps et c’est très difficile à accepter”, avaient précisé les deux hommes.

Mais plus que de passé, il sera surtout question de futur, ce dimanche. En cas de défaite, la position de Ronny Deila au Club Bruges serait indéniablement mise sous pression. Et une victoire permettrait au Standard de remporter son premier match à domicile depuis le 14 avril 2023 face à Charleroi (trois partages et quatre défaites depuis lors). Et ce jour-là, le coach des Rouches était un certain…. Ronny Deila