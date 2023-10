Cette Ligue des champions qui va changer de costume

La Ligue des Champions 2023-2024 est la dernière à se disputer sous son format classique à 32 équipes avec une première phase de poules puis, à partir des huitièmes de finale, des matches à éliminations directes. Dès la saison prochaine, c’est une nouvelle formule que l’UEFA va mettre en place avec 36 équipes sur la ligne de départ et un paradigme inédit. Lors de la première phase, chaque équipe disputera huit rencontres face à huit adversaires différents (issus de chapeaux minutieusement composés). Fini les matches aller-retour, donc. Les clubs qualifiés se retrouveront ensuite dans un tableau à éliminations directes, avec des têtes de série, comme en tennis. Avec ce toilettage, l’idée est officiellement de rendre la compétition plus ouverte, plus spectaculaire et d’attiser ainsi les feux du suspense. Officieusement, l’objectif est plus sournois et vise à augmenter les droits de télévision et la rentabilité financière de l’épreuve. À la réflexion, on se demande même si cette nouvelle mouture n’est pas aussi la conséquence directe du projet avorté de création de la fameuse Super Ligue d’Europe, imaginé par plusieurs clubs dissidents. Réservé aux plus riches, ce championnat élitiste devait garantir des affiches de haut niveau lors de chaque journée. Mine de rien, on se rapproche du concept même si Aleksander Ceferin, big boss de l’UEFA et défenseur des pauvres, s’en défendra bec et ongles.