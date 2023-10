Ligue des Champions: Newcastle – PSG, l’autre partie des cheikhs

On a connu un premier “Golfico” il y a deux ans lorsque le Paris Saint-Germain, sous bannière du Qatar, affrontait Manchester City, détenu par les Émirats arabes unis. Deux clubs autrefois rarement au premier plan devenus aujourd’hui des candidats réguliers au titre grâce aux pétrodollars.

Sauf qu’une autre superpuissance du Golfe persique jalousait ses deux voisins : l’Arabie saoudite. L’idée du prince Mohamed ben Salmane était simple : racheter un club pour également s’inviter dans le grand cirque du football européen et y développer la même stratégie que ses rivaux avec le PSG et Manchester City. À savoir ce fameux soft power : lisser l’image souvent négative de la monarchie via le sport pour viser, via l’arrivée d’investisseurs et d’autres sources financières, une diversification économique pour sortir de la dépendance à la rente pétrolière.

Des relations tendues

L’Arabie saoudite, via le Fonds souverain d’Arabie saoudite (PIF), s’est donc jeté sur le mythique club de Newcastle dès 2020, en pleine crise du Covid-19. Sauf qu’à cet instant, le rachat a été refusé par la Premier League, qui mettait en avant les problèmes de droits humains en prenant en particulier l’exemple de l’assassinat, en 2018, du journaliste saoudien Jamal Kashoggi par des agents du Royaume.

Autre problème de taille : des relations tendues… avec le Qatar. L’Arabie saoudite dirigeait à l’époque un blocus diplomatique contre son voisin qatari. La crise du Golfe, qui trouve son origine dans les années 90 à l’époque où l’Émirat était sorti de la tutelle saoudienne, s’est accentuée en 2011 avec le Printemps arabe. Le Qatar soutenait les mouvements liés aux Frères musulmans, alors que l’Arabie saoudite était très hostile à la confrérie.

Ce n’est qu’en janvier 2021, après quatre années de vives tensions (2017-2021), que les relations entre les deux pays se sont apaisées avec un accord de “stabilité et de solidarité”. L’Arabie saoudite a alors rouvert son espace aérien, ses frontières terrestres et maritimes avec le Qatar. Ce qui a permis au projet de rachat de se concrétiser, à l’automne 2021. Soit quelques semaines à peine après l’affrontement entre le PSG et City en Ligue des champions.

À ce moment-là, les Magpies se battaient dans le fond du classement de Premier League. Deux ans plus tard, les voilà déjà en Ligue des champions pour un autre “Golfico”. Comment ? Avec des millions investis, évidemment. Mais sans excès.

Le plus riche, pas le plus dépensier

Qualifié de club le plus riche du monde grâce à la richesse quasi illimitée du PIF, Newcastle n’a pas pu investir massivement en un coup de baguette magique. Il y a bien eu les arrivées de Kieran Trippier, Chris Wood ou Bruno Guimaraes dès le premier mercato. Mais aucune folie… à cause du fair-play financier anglais.

guillement “Ce que vous avez vu, c’est une utilisation efficace des fonds."

Le règlement stipule que les dépenses d’un club ne peuvent pas dépasser ses revenus de plus de 105 millions de livres sterling sur une période de trois saisons. Or, les revenus commerciaux du club étaient au plus bas au moment de la reprise. “Depuis le rachat, il y a eu beaucoup d’investissements dans les joueurs, mais nous ne pouvons pas dépenser plus que la limite, a récemment confié le président Darren Eales dans les colonnes du Northern Echo. Nous avons toutefois cette aspiration à devenir un club durable du top six.”

La science tactique d’Eddie Howe et la bonne gestion sportive (avec tout de même quelques grosses pointures recrutées comme Alexander Isak ou Sandro Tonali) ont néanmoins permis de combler rapidement l’écart avec les meilleurs clubs anglais. “Ce que vous avez vu, c’est une utilisation efficace des fonds pour arriver là où nous en sommes, c’est-à-dire en Ligue des champions après moins de deux ans. Notre travail consiste maintenant à essayer de faire grandir Newcastle United là où nous voulons qu’il soit.”

Et ce, grâce à un cercle vertueux qui s’accentuera avec la Ligue des champions, pour augmenter les revenus, et donc les dépenses futures. En parallèle, le club penche sur un agrandissement de son stade, St James’s Park, afin de faire davantage tourner la billetterie. Ce qui permettra, à court terme, de déjà rivaliser avec les clubs phares du Qatar et des Émirats : le PSG et City.

À l’instar des stars recrutées récemment dans les clubs saoudiens, Newcastle deviendra ainsi une pièce majeure du grand puzzle du projet “Vision 2030” porté par le prince Ben Salmane. Avec notamment l’objectif d’organiser une Coupe du monde, en 2034 ou 2038, histoire de définitivement faire au moins aussi bien que le Qatar.