Les blessures s’enchaînent au RWDM, un casse-tête pour Caçapa : “Nous devrons peut-être changer de système de jeu”

Ça commence donc à faire beaucoup pour Claudio Caçapa. “Une saison est très longue et rares sont les équipes qui vivent une saison sans blessures. Mais on ne s’attendait toutefois pas à une telle hécatombe. Des blessures qui entraînent de longues indisponibilités et qui touchent des cadres”, commente Claudio Caçapa.

Reste désormais au coach molenbeekois à se creuser la tête pour trouver des solutions de rechange. Si Abe a très bien suppléé de Sart depuis sa blessure et que Sissako a profité de la blessure de Le Joncour pour fêter sa première titularisation, remplacer Biron et Marsoni ne sera pas simple. Entre choix de joueurs poste pour poste ou changement de système à envisager, le dilemme est grand pour l’entraîneur molenbeekois. “J’ai réfléchi à la question tout au long de la semaine et je me la suis posée jusqu’au dernier entraînement. Il y aura inévitablement des changements de joueurs et nous devrons peut-être même changer de système de jeu. Vous aurez la réponse ce vendredi soir.”

Quoi qu’il en soit, blessés ou pas, le RWDM débute ce vendredi une série de matchs qui doit lui permettre de faire le plein de points face à des concurrents directs dans la course au maintien. Ça commence ce vendredi par un déplacement à Charleroi avant d’enchaîner avec Westerlo, Saint-Trond et Courtrai après la trêve internationale. “C’est maintenant qu’il va falloir faire attention”, prévient Caçapa. “Nous venons de jouer beaucoup d’équipes du top et on nous dit que nous allons désormais affronter des équipes de notre championnat. Mais ce n’est pas pour autant que les rencontres seront plus faciles, que du contraire. Toutes les équipes veulent gagner des matchs, à nous d’afficher la même concentration que face aux cadors. D’autant que nous allons affronter une équipe de Charleroi blessée, qui n’a rien à faire là et qui se doit de réagir.”