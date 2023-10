Charleroi : une crise écourtée à condition de gagner

En réalité, ce huis clos total aurait vraisemblablement été décidé avant même la défaite au Parc Duden. Pour la simple et bonne raison qu’étant entendu que les joueurs étaient en congé lundi, il n’y avait finalement que trois jours d’entraînement avant la réception du RWDM ce vendredi, et que les deux derniers sont comme toujours fermés au public.

En revanche, la suppression de la traditionnelle interview individuelle accordée à la presse écrite en milieu de semaine constituait une mesure de protection envers le vestiaire.

La direction a été surprise

Mais alors, comment s’est déroulée cette semaine ? De ce qui remonte de l’intérieur, la crise n’en serait pas vraiment une et les derniers jours ont plutôt servi à calmer l’agitation. Cela dit, personne n’est dupe : tout autre résultat qu’une victoire ce vendredi raviverait cendres et inquiétudes durant la trêve.

Mehdi Bayat et Felice Mazzù en discussion sur le terrain de Courtrai, le 4 mars 2023. ©TGO

Dès dimanche soir, la direction, déçue et fâchée par la prestation collective, a été surprise par les déclarations à chaud de son entraîneur dans la salle de presse étriquée du stade Joseph Marien.

Le discours, teinté d’impuissance et de ras-le-bol, a mis le feu aux poudres et provoqué un emballement médiatique que les dirigeants ont rapidement souhaité amoindrir. À travers l’allocution de leur entraîneur, ils ont compris que l’adrénaline et la frustration avaient débordé, et qu’il était inutile d’en rajouter.

Les joueurs pas tous au courant

Les joueurs, en congé lundi, se sont quant à eux retrouvés le lendemain dans une atmosphère assez sereine, dit-on. Quelques-uns étaient tout de même étonnés par les “menaces” de Mazzù, d’autres ont fait preuve de compréhension. Certains, qui ne lisent pas la presse ou ne parlent pas le français, ignoraient carrément que leur entraîneur avait déclenché un tel signal d’alarme et ne l’ont appris qu’en parlant avec les équipiers ou leur agent.

guillement De ce que j’ai vu, ils ont pris conscience qu’on arrive à un moment très important.

En tout cas, ils sont clairvoyants sur leur responsabilité : s’ils méritaient mieux sur certains matchs, leur prestation et leur mentalité étaient nettement insuffisantes à l’Union. “Les joueurs ont eu une bonne réaction ces derniers jours à l’entraînement. Ils ont été très professionnels et très sérieux, a voulu convaincre Mazzù ce jeudi lors de la conférence de presse obligatoire de veille de match. De ce que j’ai vu, ils ont pris conscience qu’on arrive à un moment très important où il faut absolument réagir.”

Presque normale

La semaine fut donc relativement “normale” et la sortie médiatique de Mazzù, si elle a été évoquée, “n’a pas occupé toutes les conversations.” On nous raconte aussi qu’il y a “un réel décalage entre ce qui a été écrit dans la presse cette semaine et le ressenti interne au sein du club.”

Felice Mazzù avec l'un de ses adjoints Sandro Salamone (ici le 13 août 2023).

Des jours heureux et sereins, donc, malgré le 7 sur 27 ? “Je peux vous assurer qu’on vit sereinement. Enfin non, je n’ai pas envie de dire sereinement parce que ça va de nouveau être interprété.” Chacun se fera son opinion sur la réponse apportée par Mazzù.

L’agitation, apparemment plus externe qu’interne, ne l’a évidemment pas empêché, avec son staff, de tenir la séance vidéo de débriefing. Elle fut à peine plus longue qu’habituellement pour pointer les manquements observés, mais aussi pour ressortir des aspects encourageants malgré ce naufrage collectif. Cet état d’esprit positif, le Carolo y tient.

guillement On se soutient et on vit sans se mettre de pression outrancière.

Il l’a d’ailleurs répété ce jeudi : “On doit relativiser pour garder le plus d’énergie positive possible. On est passé à côté d’un match et demi sur les neuf disputés jusqu’à présent. Celui au Cercle Bruges (2-0, le 5 août) et cette deuxième mi-temps à l’Union. On se soutient et on vit sans se mettre de pression outrancière avec un staff hyper-fidèle et hyper-professionnel. Oui, on a travaillé de la même manière cette semaine.”

Après les mots, il faut des actes que seul le terrain peut apporter. Sous peine de (re) tomber dans la crise.