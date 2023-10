Diables rouges : grosse surprise dans la sélection de Domenico Tedesco

Mandela Keita est la seule nouvelle tête du groupe. Saelemaekers n’est pas rappelé non plus. Une belle surprise pour le milieu de terrain anversois. “Nous n’avons qu’un seul changement par rapport à la dernière sélection. Vu les prochains matchs, je pense que Mandela Keita correspond à leur style de jeu. Nous avons besoin de puissance dans l’entre-jeu et Keita est ce type de joueur dont nous aurons besoin.”

Voici la sélection

Gardien :

Bodart, Selz, Kaminski, Casteels

Défenseurs :

Al-Dakhil, Debast, Faes, Theate, Vertonghen

Latéraux :

Castagne, Deman, Carrasco,

Milieux :

Mangala, Onana, Tielemans, Keita

Ailiers :

Bakayoko, Doku, De Ketelaere, Lukebakio, Trossard

Attaquants :

Batshuayi, Lukaku, Openda