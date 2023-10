Knezevic de retour, Trebel blessé ; Mercier et Adélaïde au coup d’envoi : les compositions probables de Charleroi – RWDM

Pour tenter de décrocher une deuxième victoire cette saison, l’entraîneur carolo, qui a aligné un 4-3-3 en deuxième mi-temps dimanche dernier à l’Union (3-1), devrait revenir à son 3-4-3 ce vendredi. Avec probablement Knezevic à la place de Boukamir comme seul changement.

Trebel, touché au quadriceps, s’ajoute à la liste des indisponibles (Van Cleemput, Bager, Nkuba, Bernier, Benbouali). À noter les retours de Morioka et Stulic parmi les 21 sélectionnés.

Hécatombe à Molenbeek

Dans les rangs du RWDM, le match face à La Gantoise a laissé des traces. Après Le Joncour (adducteurs, 8 semaines), Biron (ménisque, 2 à 3 mois) et Marsoni (cheville, 2 mois) ont rejoint De Sart et Hazard à l’infirmerie. “On ne s’attendait toutefois pas à une telle hécatombe. Des blessures qui entraînent de longues indisponibilités et qui touchent des cadres”, commente Claudio Caçapa.

Face à une telle hécatombe, le coach molenbeekois devra changer plusieurs joueurs et peut-être même de système. Même s’il devrait conserver les fondations qui ont permis à son équipe de réaliser de bons résultats depuis le début du championnat. S’il conserve le même système, Camara devrait remplacer Marsoni à droite.

Devant, une petite évolution du système est prévue. Avec l’indisponibilité du remuant Biron, Caçapa devrait abandonner son système à deux attaquants pour laisser Gueye seule en pointe, avec Jeff-Reine Adélaïde et Xavier Mercier comme rampes de lancement dans son dos. Une première association entre les deux maestros du RWDM que beaucoup attendent avec impatience.