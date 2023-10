L’Union peut être fière malgré sa défaite à Anfield

Des ambitions offensives

Une partie qu’Alexander Blessin a voulu attaquer sans défendre son but à tout prix. Au lieu de placer dix joueurs devant Moris, l’entraîneur unioniste avait opté pour un 3-5-2 avec Vanhoutte comme seul vrai milieu défensif, laissant Sadiki sur le banc, et un duo Nilsson-Amoura en attaque.

Si les Bruxellois montraient d’entrée de jeu une volonté d’aller vers l’avant, ils rentraient rapidement dans le rang face à une équipe de Liverpool qui avait fière allure avec plusieurs titulaires habituels finalement bien sur le terrain au coup d’envoi.

Le duel était évidemment bien inégal et l’équipe de Blessin était souvent en danger quand les Reds décidaient d’appuyer un rien sur l’accélérateur. L’équipe était alors bien souvent coupée en deux en perte du ballon avec une partie du bloc allant presser haut et une autre ne suivant pas le mouvement. Ce qui laissait des espaces dans la moitié du terrain, du pain béni pour les Anglais qui en profitaient comme sur cette occasion où Nunez finissait par manquer l’immanquable face au but adverse.

Des attaquants trop discrets

Souvent prise de vitesse et trop légère, l’Union était aussi régulièrement piégée avec de longs ballons dans le dos de sa défense qui bataillait corps et âme pour tenir le coup et qui se reposait sur son capitaine exemplaire… jusqu’à cette ouverture du score. Un but sur lequel il n’était pas le seul coupable, le collectif bruxellois se faisant piéger trop facilement sur une reconversion après un ballon perdu sur corner dans la surface anglaise.

Si une bête petite erreur peut donner des cauchemars à un dernier rempart, les grands gardiens savent répondre dans la difficulté. Et c’est ce que Moris a fait en deuxième période avec deux nouveaux énormes arrêts sans lesquels l’Union coulait définitivement en se dirigeant tout droit vers une petite gifle. Au lieu de cela, les hommes de Blessin ont fait douter leur adversaire jusqu’au bout tout en montrant leurs limites offensives, soit par maladresse de certains soit par discrétion d’autres joueurs. Et à force de ne pas marquer, ils ont finalement pris ce second but que les locaux méritaient.

Finalement, les Bruxellois ont quitté le terrain d’Anfield avec un sentiment partagé. D’un côté, ils savaient que Liverpool était d’un niveau nettement supérieur et aurait dû inscrire plus que deux buts vu les nombreuses occasions dangereuses. Mais de l’autre, ils s’en voudront d’avoir manqué de lucidité offensive et d’avoir pris un but évitable. La fameuse dure loi des gardiens de but dont Moris se souviendra certainement longtemps…