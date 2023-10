Diables rouges : Domenico Tedesco surprend avec Mandela Keita, mais les contours de son groupe sont de plus en plus clairs

Mandela Keita, l’autre Anversois

Mandela Keita impressionne avec l'Antwerp. ©PDV

Il y a bien un médian de l’Antwerp dans la sélection, mais pas celui qu’on attendait. Alors que beaucoup se demandaient si Arthur Vermeeren allait être repris, c’est Mandela Keita qui reçoit cet honneur pour la première fois. Il faut dire que le milieu défensif de 21 ans appartenant à OHL, qui a été loué puis… reloué encore par l’Antwerp cette saison, a pris de l’épaisseur ces derniers mois. Les 10 millions € ne semblent finalement plus si cher payés, maintenant que le natif de Louvain est Diable rouge.

guillement On aura besoin de puissance et de physique au centre du jeu

”Cette nouveauté s’explique par l’identité des adversaires, éclaire Domenico Tedesco. On s’attend à des opposants physiques, qui joueront la verticalité et les seconds ballons. Le score 0-3 de notre victoire en Suède ne reflétait pas du tout la rencontre. Voilà pourquoi on a besoin de plus de puissance et de physique au milieu.” Le sélectionneur sait que ses joueurs enchaîneront deux gros matchs en 72 heures et il y a fort à parier que Keita suppléera Onana, au moins pour un bout de rencontre.

Arthur Vermeeren : partie remise

Arthur Vermeeren reste avec la sélection espoir, pour le moment.

Interrogé sur la non-sélection d’Arthur Vermeeren, Domenico Tedesco a été fidèle à sa communication : clair. “C’est un autre profil que Keita, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas prêt pour nous rejoindre. Je ne vous surprendrai pas en disant qu’il est très proche d’y être. La question n’est pas de savoir s’il jouera pour nous, mais quand. La décision sera peut-être différente au prochain rassemblement. Arthur se dira peut-être : 'Il a sélectionné mon équipier'. Mais je lui parlerai quand il sera ici, à Tubize, avec les U21. Mandela est juste une étape plus loin dans son développement physique pour aller dans la bagarre.”

23 noms identiques sur 24

Seul néophyte, Keita est également l’unique changement par rapport à septembre. La hiérarchie se dessine de façon de plus en plus claire au fil des rassemblements. Mertens (0 sélection sous Tedesco) ne fait plus partie des plans, tout comme Witsel. Le constat semble identique pour Vanaken (appelé en juin, 0 minute) ou Dendoncker (1 sélection en juin) alors que la convocation de Mike Tresor en juin n’a pas eu de lendemain. Non repris pour la première de Tedesco en mars, Batshuayi a toujours été appelé depuis lors. Bakayoko est à nouveau bien là, pour la quatrième fois.

Michy Batshuayi est à nouveau bien présent.

Il reste peu de places pour l’Euro. Blessé, De Bruyne fera évidemment son retour lorsqu’il ira mieux, tout comme Courtois… si le différend avec son sélectionneur est aplani. Dans le couloir droit, Tedesco a expliqué pourquoi il n’a plus repris Siquet, cette fois : “Je lui avais expliqué qu’il était là car Saelemaekers était blessé. Ce dernier ne l’est plus, donc Hugo retourne avec les Espoirs. Quant à Alexis, il n’a que soixante minutes de jeu dans les jambes, c’est trop juste pour cette fois, mais j’espère que ça ira crescendo à partir de maintenant.”

guillement Zinho Vanheusden fait partie de la liste élargie, mais doit d'abord rejouer avec le Standard.

Vanheusden et De Cuyper en salle d’attente

Parmi les non repris, le cas Vanheusden a été évoqué : “Il fait partie de la liste étendue de 35 joueurs, mais il a été absent un long moment, c’est encore trop tôt. La meilleure chose est qu’il joue (NdlR : avec le Standard) et il sera repris quand ce sera le bon moment.”

Enfin, en défense toujours, le Brugeois Maxim De Cuyper n’est pas loin du groupe, lui non plus : “Il sera important pour nous dans le futur. C’est mon numéro 3 derrière Arthur Theate et Olivier Deman.” Car le joueur de Brême est là pour le troisième rassemblement d’affilée.

Les 24 Diables rouges :

Gardiens : A. Bodart (Standard), K. Casteels (Wolfsbourg), T. Kaminski (Luton), M. Sels (Strasbourg)

Défenseurs : A. Al-Dakhil (Burnley), T. Castagne (Fulham), Z. Debast (Anderlecht), W. Faes (Leicester), A. Theate (Rennes), J. Vertonghen (Anderlecht)

Milieux : C. De Ketelaere (Atalanta), M. Keita (Antwerp), O. Mangala (Nottingham), A. Onana (Everton), Y. Tielemans (Aston Villa), L. Trossard (Arsenal)

Attaquants : J. Bakayoko (PSV), M. Batshuayi (Fenerbahçe), Y. Carrasco (Al-Shabab), O. Deman (Werder), J. Doku (Man. City), R. Lukaku (Roma), D. Lukebakio (Séville), L. Openda (Leipzig)