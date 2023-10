Pour l’anniversaire de Paul Van Himst, qui a eu 80 ans lundi dernier, Anderlecht a inauguré son nouvel éclairage, capable d’effets spectaculaires. Juste avant le coup d’envoi, le Lotto Park s’est totalement éteint. Et quelques instants plus tard, plusieurs lasers ont illuminé le rond central où le joueur belge du XXe siècle se trouvait. Ovation du public et moment d’émotion pour Van Himst.

Avant d’aller prendre place en tribune d’honneur, il a reçu un cadre du capitaine Jan Vertonghen puis un autre de deux anciens, Philippe Albert et Gilles De Bilde.

Les supporters ont encore pu profiter du nouvel éclairage à la pause qui donnait une impression de discothèque en plein stade.

Paul Van Himst félicité par Jan Vertonghen avant le coup d'envoi. ©PDV

Stroeykens marque 80 % de ses buts pros contre Malines

En Pro League, Stroeykens a marqué cinq buts depuis le début de sa carrière. Un contre Seraing et… quatre face à Malines. Soit 80 % de son total, un club qui lui réussit très bien donc.

Samedi soir, le jeune attaquant, préféré à Diawara au milieu de terrain (dans un rôle nettement plus offensif), a ouvert le score au quart d’heure sur un service d’Hazard, très en verve. Une reprise du gauche qui a surpris le gardien malinois Coucke.

Mario Stroeykens vient d'inscrire son cinquième but pro, le... quatrième contre Malines.

Leoni joue 7 minutes avec un numéro de… gardien

Moment amusant à la demi-heure de jeu. Après un contact avec Konate, Leoni s’est relevé avec le numéro… 1 dans le dos. Le chiffre 7 de son habituel numéro 17 n’avait pas résisté. Pendant les sept minutes suivantes, il a joué avec le numéro d’un gardien avant de pouvoir enfiler un maillot de rechange.

Cela n’a pas fait une mauvaise pub à la qualité du maillot blanc immaculé, porté exceptionnellement en l’honneur de Van Himst. Samedi soir, la pièce collector s’est vendue comme des croissants chauds un dimanche matin.

Un KaVé catastrophique qui a quand même réagi

Anderlecht menait d’un but à la pause. Sans se créer énormément d’occasions franches mais en dominant outrageusement des Malinois impuissants. Les hommes de Defour ne parvenaient pas à garder le cuir dans le camp du Sporting. Schmeichel était littéralement au chômage technique avec une première touche de balle à la… 28e minute de jeu.

Le KaVé est sorti du vestiaire avec de meilleures intentions, en ajoutant un joueur offensif avec Hairemans. Les Anderlechtois semblaient, eux, endormis et on a cru qu’il y aurait encore un match. Mais à l’heure de jeu, Augustinsson a donné sa première passe décisive de la saison pour isoler Dolberg, auteur de son cinquième but en neuf rencontres de Pro League.

Il a fallu attendre le dernier quart d’heure pour retrouver un peu de suspense, quand Storm a trompé Schmeichel avec beaucoup de réussite. Le retour de Sardella a fait rebondir la balle sur la jambe de l’attaquant malinois puis elle a filé dans le but.

Steven Defour n'a pas vécu une bonne soirée samedi au Lotto Park.

Un but de grande classe d’Amuzu

Van Himst en a sauté sur son siège. Dans les arrêts de jeu, Amuzu, monté quelques minutes plus tôt, a soulagé le Lotto Park en signant le 3-1. Un but de grande classe où l’attaquant a lobé Coucke, très avancé. Le cuir a fini dans la lucarne. Ciske a été félicité par tous ses équipiers, certains se prenant même la tête devant en rigolant devant la beauté de la frappe ;

Riemer égale la meilleure série de Kompany avant le Clasico

En se déplaçant à Sclessin dans deux semaines, après la trêve internationale, Anderlecht en sera à trois mois d’invincibilité, à six jours près. Cela représente neuf rencontres de Pro League sans défaite après le revers d’entrée chez le voisin unioniste.

Avec cette série de neuf matchs sans défaite (6 victoires, 3 nuls), Riemer égale la meilleure série d’invincibilité de Kompany (entre novembre 2021 et janvier 2022). Le coach danois peut même aller chercher la meilleure série de l’ère Coucke : onze, d’abord avec Vercauteren puis avec Kompany à cheval sur deux saisons. Pour ça, il ne faudra pas être battu par le Standard puis par Louvain, les deux dernières rencontres d’octobre en championnat.