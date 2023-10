À Anderlecht, le bon vieux temps et le futur parviennent à faire bon ménage : “Le titre est dans un coin de notre tête”

Cet alliage d’ancien et de nouveau n’était pas qu’un dress code. C’était le thème plus global de la soirée samedi. Et peut-être même l’idée de cette saison 2023-2024 au RSCA. Stroeykens, plus jeune Anderlechtois sur la pelouse, a ouvert le score au bout d’un premier quart d’heure où les Malinois ont suffoqué dans leur camp. Et c’est un autre de Neerpede, Amuzu, qui a bouclé la soirée avec un one man show étonnant, ponctué par une frappe “qui en fera l’un des buts de la saison”, selon Brian Riemer.

Entre tout cela, les anciens ont géré. Quand le KaVé est ressorti du vestiaire secoué par Steven Defour, le Sporting n’a pas vraiment tremblé. Vertonghen a tenu la baraque derrière et les Nordiques Augustinsson et Dolberg ont froidement fait 2-0. Même quand Storm a réduit l’écart avec beaucoup de réussite au début du dernier quart d’heure, les Bruxellois sont restés sereins. Sûrs de leur force.

guillement "Notre meilleure première mi-temps depuis que je suis arrivé."

Dans un passé encore très frais, le RSCA aurait pu gaspiller des points face à un Malines assez faiblard dans l’ensemble. Mais les plus âgés sont là pour mettre du calme dans la baraque, comme aurait dit un illustre ancien entraîneur de Van Himst. Après dix matchs de phase classique, les Mauves n’ont perdu qu’une fois et sont en haut de tableau. C’est le seul moment où Riemer a perdu le sourire en conférence de presse. “Candidat au titre ? Pour moi, cette question n’est pas intéressante pour le moment. On franchit des étapes à chaque match mais je ne vois pas plus loin. Ici, on a fait notre meilleure première mi-temps depuis que je suis arrivé.”

Ses joueurs étaient plus prolixes, sans doute moins inquiets par l’arrivée de cette nouvelle forme de pression. “On avait à l’esprit qu’on passerait en tête au bout des matchs de samedi si on gagnait. C’est tôt pour parler de titre mais c’est un objectif qui est dans un coin de notre tête”, lâchait Stroeykens. “On va essayer d’aller chercher le titre”, ajoutait Amuzu.

Si Amuzu a marqué un but qui a fait sauter Van Himst sur son siège en tribune d’honneur, il est peut-être le plus gros symbole des progrès du Sporting. Devenu réserviste avec l’arrivée d’Hazard, il vient de marquer à chacune de ses trois dernières montées au jeu (Charleroi, Genk et Malines). “Je vois que Francis travaille beaucoup sa finition et il en est récompensé. Il voit qu’il y a de très bons joueurs à sa place et la compétition augmente le niveau.”

Les ficelles de Leoni énervent Defour

Hazard a un vrai concurrent avec Amuzu mais le Brainois est meilleur à chaque sortie. Il prend de plus en plus d’épaisseur dans le jeu anderlechtois. “Thorgan a rarement joué 90 minutes ces dernières années. Le rythme revient. On a aussi créé plus de liens autour de lui, avec Augustinsson et Dolberg. Thorgan voyage beaucoup sur la pelouse. Il regarde où est l’espace et il sait choisir ses moments. Il a du flair”, félicitait Riemer.

Bref, la jeunesse de Neerpede progresse et les anciens amènent leur métier. On peut même parfois voir les deux d’un coup, comme quand Leoni, meilleur Anderlechtois samedi, a montré les ficelles du métier en prenant un chemin étonnamment long pour sortir lors de son remplacement dans les arrêts de jeu. Ce qui lui a valu une remarque de coach Defour. “Je lui ai dit qu’il essayait de gagner du temps. Est-ce que j’ai déjà fait ça quand j’étais joueur ? Jamais”, rigolait l’ancien du RSCA. Le show jusqu’au bout.