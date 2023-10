L’autre visage du RSC Anderlecht : 1 million pour “le nouveau Neerpede”, 5000 jeunes Bruxellois aidés

Quelques jours après avoir séduit son public avec le nouvel éclairage LED à l’occasion des 80 ans de Paul Van Himst, Anderlecht a ouvert les portes de son Académie pour annoncer le lancement d’un projet social. Le “vieux” Neerpede – l’académie pour les plus jeunes (de 6 à 12 ans) – a fortement été modernisé. Et Anderlecht veut offrir à 5 000 jeunes socialement vulnérables à Bruxelles et dans ses environs des opportunités de découvrir et de développer leurs talents.